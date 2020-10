GVARDIOLA ISKREN: Bjelsa je pametniji od mene! Španac odao priznanje Argentincu!

Domaćin je iznenadio Mančester siti odigravši nerešeno 1:1, a Bijelsa je pitao Gvardiolu da mu kaže šta misli o upravo završenoj utakmici.

"Rekao sam mu da ne mogu da odgovorim na to pitanje jer nisam u mogućnosti da analiziram utakmicu sekundu nakon njenog završetka. On može i to znači da je pametniji od mene. Treba mi vremena da analiziram kakva je bila utakmica", rekao je Gvardiola, ali ipak odao priznanje rivalu.

"Bilo je zabavno i ne bi bilo fer da smo pobedili. Lids igra napadački fudbal, igra na pobedu i užitak ga je gledati", istakao je španski stručnjak.

