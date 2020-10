VRHUNSKI REŽIM RONALDA ZBOG KOJEG NE STARI: Evo šta jede, kako i koliko spava, pa izgleda ovako! (FOTO)

Poznat kao fanatik kada je trening u pitanju, ne treba da čudi da je isti takav i u ostalim stavrima - hrani, spavanju...

Iako je u 35. godini života, Portugalac ima telo 20-godišnjaka. Ono sadrži sedam odsto masti, a prosek kod profesionalnih fudbalera je deset.

Čak pola od njegove mase su mišići, dok je prosek kod fudbalera 46 odsto. To jednostavno znači, da on uopšte ne stari!

foto: Profimedia

Jednog te istog menija se drži već godinama, a dnevno pojede šest obroka, od čega čak dva puta ruča i večera, jednom doručkuje i ima jednu užinu.

Za doručak preferira šunku i posni sir, a za užinu pojede tost s avokadom ili nekad voće. Nekoliko sati posle je vreme za prvi ručak, a on se sastoji od piletine i salate, dok tokom drugog ručka većinom jede ribe poput sabljarke, tune ili bakalara uz jaja, salatu i masline.

Za prvu večeru pak pojede meso uz povrće, a za drugu večeru sabljarku uz salatu.

Gotovo nikada ne pije gazirana pića, ne jede crveno meso i smrznutu hranu, a nije ni jedan od onih koji će se na kraju dana počastiti čašom alkoholnog pića.

foto: EPA/Alessandro Di Marco

Njegov neverovatan režim najbolje je opisao Patris Evra koji je s njim igrao u Mančester junajtedu.

- Ako vas Kristijano pozove na večeru kod njega, odbijte, toplo vam preporučujem. Rekao mi je, 'Patris, svrati posle treninga.' Ja sam otišao, a bio sam jako umoran, i sedim ja tako tamo za stolom, a na njemu samo salata i belo meso, piletina...Mislio sam u sebi, u redu, ništa strašno, za piće je bila samo voda, od soka ništa... Nadao sam se da će nakon toga doći neko dobro meso, ali ništa nije došlo - požalio se Evra pa nastavio:

- On je pojeo, ustao i počeo da se igra s loptom, izvodi neke trikove, a zatim mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali bez da nam lopta padne na pod. Malo sam ostao zatečen, pitao sam ga mogu li pojesti do kraja, a on je samo rekao 'ne, ne, ajmo igrati' pa smo tako počeli. Nakon toga je predložio bazen, što mi je bilo dobro, a posle toga smo bili u sauni i džakuziju.

foto: Instagram

Da je čudo prirode i plod neverovatnog rada, to su otkrili na univerzitetu Čičester 2011. godine kada su obavili testiranje s Ronaldom u glavnoj ulozi. Portugalac je skočio 78 centimetara u vis što je sedam centimetara više od prosečnog NBA igrača. Naučnici su izračunali kako čudesni Ronaldo prilikom odskoka stvara silu jednaku pet puta njegovoj telesnoj masi. I nakon skoro osam godina, sve je i dalje isto.

- Kad Ronaldo skače, savije kolena i stavi noge iza zadnjice. To ima efekat privremenog podizanja centra gravitacije, a svima nam se čini kao da stoji u vazduhu - rekao je dr Nil Smit, stručnjak za biomehaniku na Univerzitetu Čičester.

(Kurir sport)

Kurir