MORALI SMO RANIJE DA REŠIMO! Maksimović: Mnogi su mislili da ne možemo da pobedimo (FOTO)

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović rekao je da je njegova ekipa možda malo precenila Norvešku, ali je ocenio da je to dobro jer ih je ozbiljno shvatila i istakao da je "orlove" motivisalo i to što su mnogi smatrali da ne mogu da pobede.

"Najbitnija je pobeda, bila je jako teška utakmica. Morali smo ranije da rešimo utakmicu, imali smo puno šansi u prvom poluvremenu. Najbitnije da smo prošli i sad nas čeka to finale", rekao je Maksimović, prenosi Fudbalski savez Srbije.

Srbija se plasirala u finale baraža za Evropsko prvenstvo, pobedom u četvrtak uveče nad Norveškom u Oslu posle produžetaka rezultatom 2:1.

"Možda smo ih malo precenili, ali to je u neku ruku i dobro jer smo ih ozbiljno shvatili. Od prvog minuta smo ušli maksimalno ozbiljno i znali smo ćemo da radimo, u prvom poluvremenu pogotovo, napravili smo veliku razliku, šteta što je nismo krunisali golom ranije", rekao je Maksimović.

"Mislim da nas je motivisalo i to što su mnogi smatrali da ne možemo da pobedimo i da će nas Norvrška pobediti. Mislim da nisu imali razloga za to, mi smo grupa kvalitetnih igrača. Problem je jedino što je trebalo da igramo mnogo ranije, pa se odužilo i nekako nismo mogli da dočekamo utakmicu, ali se na kraju završilo na najbolji mogući način po nas", dodao je on.

Srbija će u finalu baraža igrati protiv Škotske u Beogradu.

"Očekuje nas još jedna teška utakmica, ništa nam neće značiti ova pobeda ako ne dobijemo Škote kući. Nadam se da će do tada pustiti publiku na stadion i da se pred našim navijačima kvalifikujemo na tako željeno Evropsko prvenstvo", zaključio je Maksimović.

