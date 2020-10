STANOJEVIĆ DETALJNO O SVEMU: Jedva čekam VEČITI DERBI! Realizovano je sve što sam želeo, želim da promenim sistem igre (FOTO)

"Bukvalno je realizovano je sve što sam želeo. Uvek kažem, meni su potrebna dva prelazna roka da napravim ekipu kakvu želim, tako da će u januaru opet biti potrebna neka dopuna. Ali generalno, sve što sam želeo u ovom prelaznom roku to smo dobili", rekao je Stanojević odgovarajući na pitanja novinara.

"Ovo je sva pojačanja koja sam želeo, nema nepokrivenih pozicija... Generalno, nemamo problem ni na jednoj poziciji. Mislim da smo pokriveni svuda, imamo i na levom i desnom beku različite profile igrača. Neko je ofanziviniji, a neko defanziviji. Vreme će pokazati ko donosi kakav kvalitet i za koje odredjene utakmice. Pokriveni smo", dodao je on.

Trener Partizana je naveo i da sa igračima koje ima može da igra na način koji želi, ali je istakao da je potrebno vreme.

"Ja svesno želim neke stvari da promenim. Opet nemamo sve igrače, pa ne možemo sada, ali u narednih mesec, mesec i po želim da promenim sistem igre", rekao je Stanojević.

Partizan je u poslednjim danima prelaznog roka doveo Miloša Jojića, Ivana Obradovića, Svetozara Markovića, Žana Kristofa Baebeka, pre toga i Filipa Holendera.

"Dolasci ovih igrača su prevashodno napravljeni da bismo osvežili priču, da napravimo jaču konkurenciju. To ne znači da će neko zbog toga otići. Videćemo do decembra, to ne zavisi od igrača koji su došli, već do načina na koji ćemo igrati, kako se ko bude pokazao. Videće se ko će u kom smeru ići od svih nas", rekao je Stanojević.

On je dodao i da je njegova želja bila, pre svega, da u Humski dodju igrači koji znaju šta je Partizan i koji umeju da se nose s tim.

Potom je govorio o svakom igraču pojedinačno. Kada je reč o Jojiću, rekao je da je poznato šta je uradio u Partizanu i istakao da oseća Partizan.

"Drugo, igrao je u Dortmundu, Kelnu, ozbiljnim ligama. Donosi nam jednu ozbiljnost, karakter i što je najvažnije kvalitet. Sa njim možemo da igramo na više načina. Može da igra na tri-četiri pozicije vrlo kvalitetno. On nam donosi kvalitet i način igre na više načina", rekao je Stanojević.

Kvalitet više i način igre na više načina donosi i Obradović.

"Donosi nam drugačiju igru od one koju smo imali. Kvalitetniji ulazak u igru, kvalitetniju fazu napada. Osećaj pripadnosti klubu je dodatna prednost. Nije bio u nekom ritmu u poslednje vreme, ali nadamo da će vrlo brzo ući u ritam. Donosi nam mogućnost i da igramo sa trojicom pozadi, da bude levi štoper. U budućnosti imamo širi dijapazon mogućnosti igre zbog njega i Jojića", rekao je Stanojević.

Kada je reč o Markoviću, Stanojević je rekao da je njegova prednost to što je "bonus" igrač.

"Sveta je mlad otišao odavde, gledali smo njegove utakmice u Grčkoj. Dete je Partizana, oseća klub, zna koji je sve to teret. Njegova prednost je što je 'bonus'. Insistirao sam na 'bonusima' koji već imaju seniorskog iskustva. Pojačava konkurenciju i daje nam mogućnost da pravimo neke druge promene vezane za bonus igrače", rekao je Stanojević.

Govoreći o Baebeku, trener Partizana je naveo da ima odličnu tehniku, odličan nastavak igre, dobru brzinu i završnicu.

"Mali je problem što još nije u ritmu, završio je sa klubom, ovde došao kao slobodan igrač. Trebaće malo vremena i strpljenja za sve nas da on bude onakav kakav treba", rekao je Stanojević.

Prvu utakmicu posle reprezentativne pauze Partizan igra protiv Crvene zvezde.

"Uvek se očekuje da pobedite u derbiju, velika su očekivanja. Sva vremena su drugačija, nikad ih ne poredim, ali kada je derbi u pitanju tu je sve isto. Svaki derbi donosi istu emociju i priču, tu je sve isto što se derbija tiče", rekao je Stanojević i dodao da će ukloptiti deo novajlija do derbija.

Trener Partizana je na kraju naveo da ga pred taj derbi ne opterećuje bodovna razlika.

"Derbi je uvek biti ili ne biti, bez obzira na to da li je plus ili minus osam. Bio sam tu kad smo igrali derbije i kada smo bili u minusu i kada smo bili u plusu. Kada smo bili u velikom plusu. I kada smo igrali eliminacione utakmice u Kupu i kada smo igrali utakmicu koja je direktno odlučivala prvaka države. Sve sam iskusio i ništa me ne opterećuje. Jedva čekam derbi, svi žive za derbi. Samo može da bude dobra stvar, opterećenja nema", rekao je Stanojević.

