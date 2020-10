PRITVOR ME JE OČVRSNUO I NAPRAVIO OD MENE OVO ŠTO SAM DANAS! HIT intervjnu Zvezdana Terzića koji će sve ostaviti BEZ DAHA!

- Ponosan sam na sve delove svog života. I u pritvoru sam mnogo naučio, očvrsnuo sam - kaže Zvezdan Terzić. U stolici naspram Ivana Stankovića, večeras u 22h, sedeće generalni direktor FK "Crvena zvezda" i otvoreno govoriti o svom životu i komentarisati stavove koje drugi imaju o njemu. Emisija koja se ne propušta! ⚽ Gledajte K1 📺 #k1 #k1televizija #gledajbezstida #televizijasavizijom #zvezdanterzic @ivan.stankovic.10297

A post shared by K1 (@k1televizija) on Oct 8, 2020 at 10:21pm PDT