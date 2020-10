SELEKTOR TUMBAKOVIĆ PRED MEČ SA MAĐARIMA: Os sutra nam kreću pripreme za finale sa Škotskom!

"Napravili smo jedan korak ka ostvarenju cilja, to je samo jedan mali korak. Euforija je završena juče kad smo odradili prvi trening posle Osla", rekao je Tumbaković na onlajn konferenciji za novinare.

Fudbaleri Srbije su se pobedom protiv Norveške u Oslu plasirali u finale baraža za plasman na Evropsko prvenstvo, a pre tog meča protiv Škotske izabranike Ljubiše Tumbakovića očekuju duelu u Ligi nacija. Prvi je sutra protiv Madjarske.

"Biće promena u timu, medjutim, mi smo ipak reprezentacija gde ne postoje glavni igrači i ne postoje igrači iz drugog plana, postoje reprezentativci Srbije i praktično sutrašnjom utakmicom i utakmicom u sredu počinjemo pripremu za ono što nam je ovog momenta najbitnije, a to je finale baraža 12. novembra", rekao je Tumbaković.

Upitan čemu pripisuje jednu od najboljih igara reprezentacije u poslednje vreme - motivaciji, važnosti utakmice ili dobroj pripremi, Tumbaković je odgovorio da jedno bez drugog ne ide.

"Od rada skauting službe, pa do same pripreme utakmice, motivacije pojedinaca, pa cele grupe i jednog uslovno inata jer su nas praktično pustili niz vodu. Došli smo do maksimuma kad su u pitanju želja i htenje, angažovanje i ambicija, do velike koncentracije svih igrača na krajnji cilj. Kada sve to sublimiramo, napravimo rezultat", rekao je selektor Srbije.

Na pitanje da prokomentariše to što je reprezentaciju pred meč u Oslu deo javnosti već prežalio, a njega deo medija već smenio, Tumbaković je rekao: "Mislim da je pitanje deplasirano, neću ni da odgovaram na to".

Govoreći o selekciji Madjarske, Tumbaković je rekao da je reč o dobroj ekipi koja raste iz godine u godinu.

"Očekujem dobru utakmicu jer obe ekipe ulaze u ovo takmičenje sa velikom dozom odgovornosti, ali i rasterećeni jer smo polufinale baraža prošli. Mislim da će biti dobra utakmica", rekao je Tumbaković.

Utakmica izmedju Srbije i Madjarske u trećem kolu Lige nacija igra se sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Kurir sport / Beta

