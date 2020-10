ZIDAN JE HTEO DA SE OTARASI SRBINA! Španski napadač otkrio šta se dešavalo u svlačionici Reala! ISTINA O JOVIĆU I ZIDANU

Mladi španski napdač Borha Majoral otkrio priznao je da je zbog Luke Jovića napustio Real Madrid.

Majoral je otišao na dvogodišnju pozajmicu u Romu kako bi dobio željenu minutažu.

Španac je čekao da iz kluba ode srpski napadač Luka Jović, a kako se to nije dogodilo odlučio je da promeni sredinu.

"Zidan me voli i klubu je rekao da želi dam me zadrži. Oni su to prihvatili. Tražili su rešenje, da Jović ode negde, čekalo se to, ali na kraju nije otišao. Nakon toga sam razgovarao sa trenerom i rekao mu da napuštam Real kako bih negde igrao i napredovao", priznao je 23-godišnji napadač.

Majoral će biti na pozajmici do 2022. godine, kada će Roma imati pravo da otkupi njegov ugovor. Jović je ostao na Santijago Bernabeu i čeka svoju šansu.

Kurir sport

Kurir