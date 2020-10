DOMINACIJA ZVEZDE NE POSTOJI! Stanojević: Spremni smo, imam dobar osećaj! Možda bi mi voleli da igraju Ivanić i Kanga! VIDEO

Trener Partizana Aleksandar Stanojević zadovoljan je urađenim u pripremi meča

"Dobar je osećaj pred derbi, ekipa je maksimalno fokusirana i koncentrisana. Žao mi je što neće biti publike da u našem hramu bude uz nas. Drugačije je kad imamo pune tribine, jug iza sebe, ali ne vredi mnogo pričati o tome. Ostaje da vidimo u kakvom će stanju biti reprezentativci, nismo odredili tim koji će početi meč, ali sam prezadovoljan kako ekipa izgleda. Sa bonusima nemamo problem, a što se tiče stranaca nismo još odlučili ko će igrati. To je jedino što nam kvari pripremu, ali kad igrate derbi ne postoje problemi. Još ni igrači ne znaju ko će igrati u nedelju, Natho je najveći znak pitanja, ovo bi mu bila četvrta utakmica za 10 dana, rekao je Stanojević na konferenciji za medije.

foto: FK Partizan

Kao pred svaki derbi, i pred ovaj ima dosta medijskih prepucavanja i čarki, a Stanojević je rekao da čarke uvek postoje, ali da je on uvek za činjenice.

"Dominacija je teška reč, to je nešto radite u kontinuitetu, a ako gledamo derbije u poslednjih nekoliko godina može da se kaže da je Partizan dominantan. Ne možete da pobedite u jednom derbiju i da kažete da ste dominantni", rekao je Stanojević.

"Ako hoće da budu dominantni, moraju u narednih 10 ili 15 derbija da urade isto ono što je Partizan radio... Respektujemo Zvezdu, što imaju osam bodova prednosti, što su dominantni u prvenstvu, ali dominacija kao dominacija još ne postoji. Kad budeš pobedio na deset utakmica, onda možeš da kažeš da si dominantan", dodao je on.

Osvrnuo se na novo pojačanje Bajbeka

"Bajbek je sve bolje i bolje, igrao je protiv Zemuna. I on nam je dilema, da li će početi ili ući tokom utakmice. Marković će igrati sigurno, on je igrao ranije sa Ostojićem, poznaju se dobro, to su sve dileme koje ćemo rešiti pre utakmice. Holender će biti dobro pojačanje, nije još trenirao, sutra će tek trenirati, ne znam u kakvom je stanju. Slična situacija je sa Šćekićem i Nathom, tek sutra ćemo videti kakva je situacija.

foto: FK Partizan

Stanojević je najavio da će njegovi igrači u meč ući bez kalkulacija.

"Igramo na našem stadionu, imamo minus 8, moramo da pobedimo utakmicu. Ne možemo da kalkulišemo, nije u pitanju samo odnos između njih i nas već i takmičarski duh. Moramo da razmišljamo da ćemo da pobedimo, spremamo se, pogotovo za njihove napadače, imaju odličnu levu stranu. Imam pozitivan osećaj, imamo plan i sve smo pripremili, ali u derbiju uvek stvari mogu da odu u bilo kom pravcu. Nadam se da će baš u nedelju biti taj dan kada ćemo biti najbolji u dosadašnjem toku sezone."

Šef struke Partizna je naglasio da problem neuigranosti nije bitan za predstojeći derbi.

"Treneru nikad dosta vremena. Ali za derbi nije bitno ko je koliko uigran, verujte mi, to će za kasnije utakmice možda biti problem.

Osvrnuo se i na odsustvo Ivanića i Kange.

"Možda bi meni kao treneru odgovaralo da igra neko od njih dvojice. Možda će neki drugi igrač doneti nešto novo, možda će biti opasniji u prekidima. Ne gledam stvari na taj način, više se fokusiram na nas, zaključio je Stanojević.

Kurir sport

Kurir