SKANDALOZNO PRIZNANJE BIVŠEG FUDBALERA LIVERPULA: Namerno povredio saigrača da bi ga Klop stavio u tim! Stigla ga je OGROMNA kazna

- Ako je to značilo da treba da povredim nekoga ili poremetim dobre odnose sa nekim, i to bih uradio. Bio sam toliko željan debija za Liverpul, to je sve što sam oduvek želeo - šokirao je ovaj momak, koji je od 2007. do 2017. godine branio boje slavnog kluba, bio i kapiten u finalu juniorskog FA Kupa.

- Rešio sam, on ili ja, tako da sam od prvog narednog treninga krenuo na njega. Između Uskrsa i Nove Godine je to bilo, gledao sam da budem uvek uz njega na treninzima. Kad god je imao loptu, ja sam bio tu. Non stop sam ga udarao. Nisam želeo da ga povredim, samo da ga na neko vreme onesposobim kako ne bi zaigrao umesto mene za prvi tim.

Bruit je svoju nameru uspeo da ostvari, bio "za petama" Kliriju, došlo je do starta...

- Nedelju dana, mislim, da je bilo pre meča sa Eksiterom, igrali smo "sedam na sedam" na treningu i krenuo je na mene. Sačekao sam delić sekunde i apsolutno sam ga poklopio, preko lopte. Bio je to baš gadan start. Znao sam odmah da je gadno. Uradio sam to namerno i nisam naročito ponosan na sebe zbog toga, ali ne stidim se jer je u mojoj glavi bilo - ili on ili ja za mesto u prvom timu Liverpula.

Posle starta došlo je i do koškanja, gotovo tuče dvojice saigrača, pa su morali na "hlađenje", s tim da je Kliri daleko gore prošao.

- Naredne dve nedelje bio je na štakama, tako da sam uradio to što sam zamislio, mada ne baš kako je trebalo da se završi jer nisam želeo toliko da ga povredim. Samo sam hteo da ga izbacim iz igre na par dana.

Ipak, Bruit nikad nije debitovao za Liverpul jer je na jednom od narednih treninga povredio oko u duelu sa drugim saigračem, te je bio "u autu" neko vreme, samim tim nije bio opcija za Klopa da ga pozove za Kup meč.

Bruitove izjave ispratio je i Klirli, momak koji se, srećom, vratio fudbalu posle pogibeljnog starta saigrača. Danas igra za Dandalk.

- To što nekome upropastite život, ne znači da će vaš da zasija. Srećan sam što mi je posle tog starta noga ostala u komadu - prisetio se Klirli ludačkog ponašanja saigrača.

