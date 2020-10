VAN DAJK ZAVRŠIO SEZONU!? Jirgen Klop BESAN na glavnog sudiju

Van Dajk i Alkantara su povredjeni u današnjem gradskom derbiju protiv Evertona (2:2).

Van Dajk je zamenjen nakon starta golmana Evertona Džordana Pikforda, nakon što su se sudarili koleno o koleno u osmom minutu. Alkantara je odigrao celu utakmicu, a Klop je rekao da je Španac osetio nelagodu posle starta Rišarlisona, nakon kojeg je Brazilac dobio crveni karton u 90. minutu.

"Kada sam izašao sa terena, Tijago mi je rekao da misli da je iz te situacije izašao povredjen. Videćemo da li je to tačno, ali on je mislio da treba to da se pogleda", rekao je Klop, preneo je Skaj.

On je dodao da će Alkantara i Van Dajk ići na skener i da će situacija biti jasnija posle tih pregleda. Govoreći o Van Dajku, Klop je rekao: "Nije dobro. Virdžil je odigrao mnogo uzastopnih utakmica, ali nije mogao danas da nastavi, pa nije dobro".

Klop je rekao da je sudija Majkl Oliver trebalo da dosudi penal u toj situaciji.

"U utakmici je sve prilično brzo. Za mene je to čist penal. Ali, videli smo podignutu zastavicu i dosudjen je ofsajd. I tada sam mislio da je trebalo sudija da pogleda taj start, ali to se nije desilo. Mi nemamo moć nad tim, samo sedimo i razgovaramo o tome. O tome morate da pitate druge ljude, a ne mene. Šta mogu da kažem", naveo je Klop.

