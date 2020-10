BROJKE POKAZALE: Zvezdina velika dominacija u derbiju!

Izabranici Dejana Stankovića odigrali su veoma dobro 163. večiti derbi iako je on završen nerešenim rezultatom, a da je to zaista tako najbolje govori statistika sa meča.

Poznato je da večiti derbi sa sobom nosi dodatni pritisak. Upravo zbog te okolnosti stručni štab Zvezde može da raduje činjenica da su crveno-beli momci tokom čitavog duela imali posed lopte 69% dok je večiti rival ostao na 31%.

Konstantna igra i lopta u nogama koju su izabranici Dejana Stankovića imali u znatno većem delu duela, jasan je pokazatelj odnosa snaga na terenu U prilog tome govori i činjenica da su odličan procenat u posedu lopte imali kako u prvom poluvremenu, tako i drugom delu igre.

Igrači Zvezde su za jedan procenat bili uspešniji u prvih 45 minuta u odnosu čitav duel, tačnije imali posed lopte u prvom poluvremenu koji je iznosio je 70% naspram rivalovih 30%.

Dominacija je nastavljena i u drugom delu igre kada su crveno-beli bili samo za jedan procenat manje uspešni u odnosu na prvo poluvreme i imali posed lopte 69%.

Procenti iz oba dela igre najbolje govore o konstantnoj inicijativi Zvezde.

foto: @starsport

Najveći posed na sinoćnoj utakmici Zvezdini igrači su imali od 45. do 60. minuta duela i to 77%, što jasno pokazuje da je četa Dejana Stankovića u drugo poluvreme ušla sa jasnim ciljem i željom da u što kraćem vremenskom periodu dođe do izjednačenja.

Kako bi celokupna slika igre fudbalera Zvezde bila još jasnija treba napomenuti i dodavanja. Crveno-beli su bili neuporedivo bolji i na tom polju od večitog rivala.

Puleni Dejana Stankovića upisali su 584 dodavanja od toga 507 preciznih, tačnije imali su 87% uspešnih dodavanja u odnosu na 71% večitog rivala. Međutim kada se uzme u obzir činjenica da je Partizan imao više od duplo manje dodavanja- ukupno 283, a od toga 202 uspešna, ovaj podatak još više dobija na značaju.

Kurir sport

Kurir