VULETIĆ OBJASNIO ŠTA SE DEŠAVALO U LOŽI STADIONA PARTIZANA I UDARIO NA TERZIĆA: Na utakmici je sedeo OPASAN KRIMINALAC!

Vuletić se dotakao svih spornih detalja sa derbija ,a saopštenje prenosimo u celosti.

"FK Partizan je oduvek bio sjajan domaćin svim fudbalskim gostima dobrih namera. Delegacija kluba podno tenka bila je primljena u svečanoj loži našeg stadiona uljudno, mnogo srdačnije nego što je delegacija FK Partizan bila ugošćena na stadionu podno tenka.

Tako je jednom dočekana napadom njihovih navijača na ložu u kojoj je sedela, pa je zandarmerija morala da prati člnanove uprave Partizana, a drugi put guranjem u tu istu ložu ogromnog balona u obliku falusa, što je direktor kluba podno tenka karakterisao kao "simpatičan performans."

Sinoć su u svečanoj loži našeg stadiona sedeli i predstavnici članovi Skupštine kluba iz redova navijača koji imaju statutarne predstavnike u Skupštini. Dakle, oba predstavnika navijača koji su sinoć utakmicu posmatrali iz centralne lože Partizanovog stadiona su predstavnici članova najvišeg klupskog upravnog organa i tu su se našli u skladu sa Statutom FK Partizan.

Međutim, u centralnoj loži našeg stadiona obreo se sinoć jedan opasan kriminalac, čovek sa Interpolove poternice, čovek kojem srpsko pravosuđe duže od tri godine ne zakazuje ročišta i ne postupa po javno podignutoj optužnici za malverzacije i nepočinstva u fudbalskim transferima, sve čekajući da ovaj predmet zastari.

foto: @starsport

Javno postavljam pitanje ko štiti ovog Alfa doktora i opasnog kriminalca i kada će njemu biti zakazao ročište? Da li je Srbija pravna država i zašto se u njegovom slučaju ne poštuje clan 172. Dušanovog zakonika "Sudije da sude strogo po zakonu a ne u strahu od carstva mi". To važi kako za nosioce pravosudnih funkcija, tako i za fudbalske sudije.

foto: @starsport

Sinoćni Elvisov ples, tog kralja sudijskog rokenrola, dvojica igrača kluba podno tenka su iskoristili da i oni zaplešu jezivu kasapinsku igru. Tako je jedan mesar pozdravljao udarcem s leđa bez lopte Asana koji je ga je, onako hitar, brzo pretrčao (za šta se dobija direktan crveni karton) a drugi, već dokazani kasapin, koji seje strah po terenima širom Srbije, kopao oči Sumi jer je znao da mu je ovaj igrač više puta istumbao golmana. Elvis je u drugom poluvremenu zaplesao svoj rokenrol.

To je bilo tako očigledno da je direktor Parizana ukazao na jedan poznat scenario koji se desava u najvišim strukturama FSS. To što je jedan tabloid tu prepoznao jednog drugog čoveka je znatno veće pitanje za taj tabloid: zašto je u tim rečima Partizanovog direktora, koje sa politickim stvarima nemaju nikakve veze, prepoznao jedog političara? Sledstveno ovome, FK Partizan će medijima dostaviti dokaze o sudijskom nepočinstvu tokom poslednjeg derbija i dalje ponosno se boriti za oba trofeja do samog kraja", stoji u saopštenju fudbalskog kluba Partizan

