DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE FSS DEJAN ŠUPUT: Najoštrije osuđujem Vuletića!

Vuletić je na društvenim mrežama objavio montiranu fotografiju na kojoj se nalazi Borjanov sin, nakon čega je golman Crvene zvezde najavio sudsku tužbu.

- To što je Vuletić uradio je apsolutno neprihvatljivo i krajnje neprimereno ponašanje. Nijedan fudbalski funkcioner i sportski radnik to nikada ne bi smeo sebi da dozvoli. Maksimalno osuđujem ponašanje Vuletića koji je zloupotrebio fotografiju na kojoj se nalazi dete golmana Crvene zvezde Milana Borjana. Molim sve one koji su na bilo koji način aktivni u srpskom fudbalu da vode računa o svom ponašanju i da se nikad više ne dogodi ovakva situacija u kojoj su pređene sve granice ljudskosti - izjavio je Šuput.

Kurir sport / Tanjug

