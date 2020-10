LEGENDA NEMAČKOG FUDBALA POŠTUJE CRVENU ZVEZDU: Frojnd "prijateljski" tipovao pobednika!

Hotel "Zinshajm" u istoimenom gradiću bukvalno je proključao na dan utakmice između Hofenhajma i Crvene zvezde u Ligi Evrope (21.00). Brojne TV ekipe, novinari, reporteri... Među njima i neke poznate face. Legende nemačkog fudbala.

Poznato lice, da li je to on... Ma, sigurno jeste... Promenio se čovek, ali to je on. Potvrdu daje i stariji kolega Miloš Topalović Top. Štefen Frojnd, nekadašnji defanzivac Šalkea, Borusije iz Dortmunda, Totenhema i reprezentacije Nemačke u istom je hotelu, gde i izveštači iz Srbije.

Frojnd, što u prevodu na srpski znači "prijatelj", baš tako se poneo prema novinaru Kurira. Bez problema je pristao na slikanje i nekoliko reči. Iako je sedeo za stolom sa još jednim bivšim fudbalerom, tačnije golmanom Romanom Vajdenfelerom. Njih dvojica će raditi kao stručni konsultanti na jednoj TV stanici tokom prenosa utakmice između Hofenhajma i Crvene zvezde.

Štefen Frojnd (50) veoma poštuje Crvenu zvezdu, odlično je upoznat sa istorijom i tradicijom nekadašnjeg evropskog i svetskog prvaka iz 1991. godine. Kako nam je rekao, očekuje dobru i uzbudljivu, pravu mušku utakmice. Misli da je Hofenhajm ipak jači, pa je prognozirao pobedu nemačkog tima.

