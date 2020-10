SUROVA DOKTORKA DARIJA: Evo kako je odgovorila na pitanje o navijačima na mečevima Zvezde i Srbije

Ona je upitana da li će se omogućiti da u ograničenom broju navijači prisustvuju utakmicama na Marakani u Ligi Evrope, gde Zvezda treba da dočeka Liberec, Gent i Hofenhajm, kao i da li će Srbija protiv Škotske moći da računa na podršku navijača u ključnom meču za plasman na EURO.

- U narednom priodu imamo samo jednu važnu utakmicu borbu sa korona virusom. A što se tiče ovih mera to se može razmatrati, ali porasta učestalosti bilo kakvog tipa jeste faktor izika. U jednom trenutku smo to dopustili, ali tada su bile propisane jasne mere koje se na kraju nisu poštovale. Na kome je krivica, u to ne ulazim, ali nisu se poštovale. Čak su bile i šale na društvenim mrežama zbog moje izjave da su se i karte prodavale "online". Ne želimo da više dođemo u takvu vrstu rizika. Pokazalo se da nismo dovoljno odgovorni i savesni, vrlo je nepopularno ovo što govorim. Nadamo se da će doći do poboljšanja epidemiološke situacije, pa će doći do popuštanja.

Novinar je zatim upitao da li je moguće da na stadionu koji prima 50.000 gledalaca bude bar 1.000 navijača, ali je doktorka Kisić ostala tvrdog stava.

- U poslednja 24 časa 3 osobe su preminule, to treba sve da nas zabrine. Jesmo se poželeli normalnog života, ali bolje da se sad strpimo da bismo posle mogli da uživamo - zaključila je Darija Kisić Tepavčević.

Kurir sport

Kurir