PIKE POLUDEO! Napao Barselonu zbog odnosa prema Mesiju: Po njemu treba novi stadion da se nazove!

Fudbaler Barselone Djerar Pike kritikovao je danas klub zbog načina kojim je rešio situaciju oko ugovora najboljeg igrača Lionela Mesija.

Mesi je tokom leta tražio od uprave da ga pusti da ode, pošto je mislio da može da napusti Kamp Nou bez naknade, na osnovu klauzule u ugovoru. Uprava katalonskog kluba je imala drugačije tumačenje pa je Mesi odlučio da ostane, kako bi izbegao mogući sudski proces.

"Trebalo bi da čuvamo naše glavne igrače, ne treba ih potcenjivati. To je sve suviše agresivno. Šta se dešava? Mesi zaslužuje sve, novi stadion bi trebalo da se zove po njemu, a zatim i sponzor", rekao je Pike za list Vangardija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Zapitam se kako može biti da se najbolji igrač koji je ikada igrao fudbal, a u kome smo imali sreće da uživamo, probudi jedan dan i pošalje glasovnu poruku pošto misli da ga ne slušaju", naveo je on.

Pike je to rekao dan uoči velikog derbija sa Real Madridom, koji se igra u subotu od 16 časova na Kamp Nou. Pike je pre dva dana potpisao novi trogodišnji ugovor sa Barselonom.

Pike je prokomentarisao i navode da je predsednik Barselone Djozep Bartomeu znao da je klub početkom godine angažovao marketinšku agenciju da kritikuje igrače. Predsednik je to demantovao.

"Ja, kao igrač Barselone, vidim da je moj klub trošio novac, novac koji od nas traži kroz smanjenje plata, da nas kritikuje, a ne govorim o kritikovanju ljudi van kluba, već igrača - to je grozno. Pitao sam Bartomeua za objašnjenje, on je rekao da nije znao za to i ja mu verujem. Ali, onda vidite da osoba koja je za to odgovorna i dalje radi u klubu", naveo je Pike.

"To me mnogo boli. A to sada ovde kažem pošto sam to već rekao predsedniku", dodao je Pike.

Uoči velikog derbija španskog fudbala Real je treći na tabeli sa 10 bodova iz pet utakmica, a Barselona je deveta sa sedam bodova, ali iz četiri meča.

Kurir sport / Beta

Kurir