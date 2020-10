STRPLJIVO DO POBEDE Stanojević: Čeka nas teška utakmica na Čairu

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da je predstojeća prvenstvena utakmica sa Radničkim veliki ispit za njegovu ekipu, ali da će kao i u svakom meču ići na pobedu i dodao da je potrebno strpljenje.

"Spremamo se za teško gostovanje, veliki ispit za nas da vidimo gde smo. Ekipa izgleda dobro, zadovoljan sam. Protiv Bačke (u sredu) smo odigrali bolje nego prethodnu protiv njih (u prvenstvu). Malo vremena još treba, ali biće to dobro", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u ponedeljak od 17 časova u Nišu protiv Radničkog, utakmicu 12. kola Super lige Srbije.

"Nadam se pobedi, idemo na pobedu mi smo Partizan, na taj način se ponašamo, to nam je želja", istakao je trener crno-belih.

Govoreći o Radničkom, Stanojević je rekao da je to ekipa sa mnogo iskusnih igrača i jedna od konkurenata za plasman u Evropu.

"Uz nas, Crvenu zvezdu i Vojvodinu imaju sigurno najbolju ekipu. Čeka nas teška utakmica na Čairu", ocenio je Stanojević.

Upitan o povredama svojih igrača, Stanojević je rekao da je to posledica toga što oni nisu konstantno igrali, izuzev Sejdube Sume, koji se oporavlja od povrede oka.

"Sve je to normalno, polako se spremamo da probamo da pravimo rezultat i igru. Teško je u ovom trenutku, malo strpljenja je potrebno. Ne tražim opravdanje, samo tražim strpljenje. Nikada nisam niti pričao niti kukao nešto, sve je to sastavni deo fudbala. Jedino što tražim je strpljenje, koje je bitno, a mi smo strpljivi i igrači, verujemo da će to biti bolje. U Kupu protiv Bačke je bilo bolje nego u prvenstvu protiv Bačke", naveo je Stanojević.

Trener Radničkog Milan Djuričić donedavno je bio pomoćni trener u Partizanu, kada je kod crno-belih trener bio Savo Milošević. Upitan da li Djuričić zbog toga ima prednost jer poznaje tim Partizana, Stanojević je rekao da je to iskusan trener, ali da njegov boravak u Humskoj ne vidi kao veliku prednost, jer je mnogo igrača promenjeno od tada.

Trener crno-belih dodao je i da klub ne traži novog štopera posle odlaska Uroša Vitasa, pošto na raspolaganju ima četvoricu, kao i da će Igor Vujačić dobiti šansu, a da se Svetozar Marković pokazao kao odlično pojačanje.

Takodje, naveo je da je zadovoljan u kakvom je stanju Žan Kristof Bajbek i pozvao je na strpljenje i u njegovom slučaju.

"Nije u ritmu i neće biti u narednom periodu. Treba da budemo strpljivi da ga sačekamo, nije bio u takmičarskom ritmu šest, sedam meseci", dodao je Stanojević.

On je rekao da će utakmicu sigurno propustiti Suma, koji će najverovatnije biti odsutan mesec dana, a da će Lazar Marković možda igrati, a ako ne sutra, onda u narednoj utakmici. Takodje, za tim će konkurisati i Filip Holander.

Govoreći o golmanima, Stanojević je rekao da će protiv Radničkog, kao i u svim težim utakmicama, braniti Vladimir Stojković, ali da su i ostala dva golmana Aleksandar Popović i Nemanja Stevanović pokazali da na njih može da se računa i da će ih rotirati.

Upitan o mladom Lazaru Pavloviću, Stanojević je rekao da se igrač ne može izboriti za mesto u timu posle jedne utakmice i da mora da bude konstantan, da nauči da igra na više pozicija, ali da je prezadovoljan kako on radi i da je siguran da je on budućnost Partizana.

Iz Partizana su ponovo poželeli brz oporavak bivšem igraču Nikoli Ninkoviću posle saobraćajne nesreće koju je doživeo u petak.

Kurir sport

Kurir