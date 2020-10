ĐURIĆ ŽESTOKO OPLEO PO UPRAVI PARTIZANA: Dug kluba je preko 50 MILIONA EVRA, država mora to da ispita!

Bivši predsednik Partizana Dragan Đurić smatra da aktuelno rukovodstvo crno-belih vodi klub u porpast i otkriva da ukupan dug premašuje 50 miliona evra!

"Ja mislim da će država ispitati kako je stvoren dug od 50 milione evra. Priča se da je i veći. Mora se saznati kako to da Sadik košta 9.000.000 evra, a da na kraju od svega kada se odbije Partizanu ostane milion i po evra jer je navodno transfer bio vredan samo pet miliona. Kako je mali Filip Stevanović prodat Sitiju za samo 8.000.000 evra, a nisu želeli da ga daju ispod 15.000.000. Ja znam, kad sam pregovarao, recimo, za Lazara Markovića. Prodali smo ga 9.000.000, toliko je i leglo na račun. Isto i za Mitrovića kada je otišao u Anderleht. Sve se znalo za razliku od ovog sada što imamo u klubu, ali ne vredi da mi pričamo, jer to ništa neće promeniti katastrofu u klubu. Ko to može jedini da proveri? Pa, država! Dok ona ne uzme stvar u svoje ruke – ništa", rekao je za "24sedam" Đurić.

Podsetimo, Đurić je 2008. godine nasledio Tomislava Karadžića na mestu predsednika Partizana i na toj funkciji je bio do 2014. godine. Gledajući sa sportskog aspekta, Đurić je bio jedan od uspešnijih predsednika kluba. Partizan je u njegovo vreme osvojio pet titula šampiona države, dva Kupa Srbije, izborili su plasman u Ligu šampiona i dva puta su nastupali u Ligi Evrope.

