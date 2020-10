RADIO SAM NA BUVLJAKU, ČISTIO PODOVE SA OCEM, JOŠ OSEĆAM TAJ SMRAD! Emotivna ispovest Borjana: Nas 13 je spavalo u 40 kvadrata!

Borjan je u velikom intervju na K1 televiziji u emsiji ''Preživeli'' ispričao kako se i danas seća kako je sa porodicom proteran iz Knina i šta je sve morao da radi kako bi preživeo.

- Tu noć je otac rekao majci da će da padne Knin i na neki način bili smo spremni na to. Sećam se i dalje te kolone ljudi, bilo je teško gledati sve te ljude i bio sam uplašen. Pucalo je na sve strane i to je bio jako težak period za mene i moju porodicu. Bio sam mali i nisam baš bio svestan svega, mislio sam da pucaju petarde, ali sam bio uplašen i plakao sam. Ima sam osam godina i kad smo odlazili mnoge stvari su mi prolazile kroz glavu - zašto se ovo dešava, gde ćemo, kako će izgledati sad moj život. Kad smo došli u Beogradu živeli smo kod tetke u stanu. To je bio mali stan od 40 do 50 kvadrata, gde je bilo nas 12, 13. Kasnije su moji roditelji našli stan pa smo se preselili, ali je i dalje bila gužva. Živeli smo otac, majka, sestra i ja, dve babe, i kasnije i deda u dvosobnom stanu. Mi smo bili u dnevnoj sobi, baba i deda u jednoj sobi, a druga baba je spavala na podu u kuhinji. Morali smo da se snađemo jer nismo mogli da priuštimo više - spričao je Milan te dodao da je već sa devet godina počeo da radi:

- Pošto moji nisu imali para da mi kupe opremu za fudbal, majka je radila na buvljaku, a otac je držao jedan kafić, došli smo na tu ideju da prodajem jagode sa šlagom, čajeve i sokove na buvljaku, da bih zaradio i mogao da kupim patike, kopačke ili prve rukavice, tako sam ih i kupio. Guraš kolica i vičeš jagode sa šlagom. Tad sam imao 9 godina i nije bilo lako. Mnoge su mi traume ostale iz detinjstva, ali sam možda zato postao bolji čovek danas.

foto: Starsport

Međutim, Borjan ističe smatra da je i pored svega toga imao srećno detinjstvo u Beogradu i da ni za čim ne žali.

- 2000. godine smo otišli za Kanadu jer su roditelji tražili bolji život za nas. Kad su mi saopštili mnogo sam se nervirao i plakao, nisam želeo da idem to mi je teško padalo, i ostavljanje fudbala, društva... Kad smo došli tamo bilo je jako teško. Čim smo sleteli odveli su nas u hotel gde je pored bila fabrika gljiva sa jedne strane, a s druge strane groblje. Toliko je smrdelo da se danas sećam tog mirisa i to je bila velika trauma za mene. Stalno sam plakao i želeo da se vratim. Međutim, otac se potrudio i brzo smo se preselili, možda već za nedelju dana u naš stan. Svako jutro sam ustajao u 3 ili 4 i išao sa ocem da delim novine, a od 9 do 12 uveče smo čistili pekaru.

Zbog svoje karijere Milan je bio primoran da dosta putuje, ali sve to ga je vratilo u Beograd gde je upoznao svoju sadašnju suprugu Snežanu.

foto: @starsport

- Bio je omražena ličnost prvo u našoj kući, jer je sklonio mog brata sa gola u Radničkom iz Niša koji je bio kapiten i kasnije mu još uzeo i sestru, opšti haos - rekla je kroz osmeh Snežana, dok se Milan nadovezao:

- Pošto je njenom bratu Nenadu bio rođendan ona je mene pre toga kontaktirala i poslala mi sliku iz lifta. Stiže slika, ja vidim da je sestra od mog kolege, ja napišem šta reći i onda mi ona napiše izvini slučajno sam ti poslala sliku, želela sam da napravim svom bratu žurku iznenađenja i njegova žena mi je rekla da ti možeš da mi pomogneš. Tu smo razmenili brojeve i dogovorili se da se nađemo, ja dolazim u Stilu, a onda riba vozi Audi. Ja joj pružim ruku, ona me privuče i poljubi u obraz i tu sve super. Pošto smo rođendan slavili u mom stanu mi smo prvi došli da spremimo sve i ona ode da se presvuče, a iznad vrata je bilo staklo. Ja odmah na stolicu do stakla i gledam kako se presvlači. Uglavnom žurka se završila, na rođendanu svi oko nje, ja kao nezainteresovan i kad sam krenuo da je otpratim kući njen brat me tu oduva kao gde si ti to krenuo.Međutim čuli smo se i dogovorili da se vidimo nasamo posle nekog zajedničkog roštilja. Sedimo mi na pumpi i ja hoću da je poljubim, ali ne znam kako. Kažem joj, je l’ su ti to veštačke trepavice, ona kao ne moje su. Ja reko ma lažeš, zažmuri da vidim. Ona zatvori oči i ja je poljubim. Ona odmah pa je l’ moguće ovo, ne mogu da verujem i odatle ide naša priča.Najteže je bilo priznati njenom bratu da smo zajedno, kad sam mu rekao deknuo mi je šamar, a onda smo popili po viski i sve je bilo okej. Pitao me je samo pa je l’ si ti normalan ona je teška osoba šta ćeš sa njom, ja sam samo rekao da hoću da rizikujem - ispričao je Borjan.

Golman Cvrne zvezde prisetio se i jednog gafa koji mu se desio sa prvog zajedničkog letovanja sa Snežanom.

- Krećemo na more, imam tri hiljade evra u džepu i to je bukvalno sve što imam, jer nisam imao nikakvu ušteđevinu u tom periodu. Ona kaže idemo u hotel, ja reko gde tamo, ‘ajde stan da iznajmajmimo. Ona kao ma jok idemo u hotel i kaže napravićemo dogovor ja častim. Bio sam u fazonu nema šanse ali me je na kraju ubedila. Kupio ja tri šortsa za kupanje u nekoj jeftinoj radnji i sad mi krenuli u hotelu sa bazena u saunu. Nosio sam roze šorts i mi sad sedimo i pričamo i samo vidim kako moj šorts postaje beo, a niz nogu mi liju roze kapljice. Ispred mene se bukvalno napravila roze bara, šorts krenuo da se topi - kroz osmeh je ispričao Borjan, a Snežana se šaljivo nadovezala:

foto: Printscreen/Instagram

- Bila sam šokirana jer sam ga baš pre toga pitala gde si kupio šorts, svideo mi se, a on mi se hvalio kako je neki bitan brend.

Međutim tu nije bio kraj gafovima za Borjana.

- Pri povratku sa mora mi se desilo da sam izgubio novčanik, i bukvalno sam se toliko izbedačio da mi se sve smrklo. Krenuo sam da platim račun na pumpi, ja nemam od čega. Međutim ona je ispala takva faca da ni jednog trenutka nije dala da se osetim posramljeno. Tako da ono što kažu žene jure fudbalere zbog para, e pa kod mene je bilo baš suprotno, ja sam se njoj uvalio maltene - šaljivo je poručio Milan te dodao da danas uživaju u svojoj ljubavi:

- Od prvog dana donosimo odluke zajedno, imali smo mnogo problema u početku, jer su se mnogi mešali, ali držali smo se jedno drugog i dan danas držimo to naše carstvo. Sve spolja nas ne interesuje i ne damo nikome da nam poremeti naš mir - zaključio je Borjan.

Kurir sport / K1 tv

