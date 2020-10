DUŠA ME BOLI KAD VIDIM DA SAŠA ILIĆ NIJE U PARTIZANU! Božinov: Sale i Danko Lazović bi napravili velike stvari sa crno-belima!

iskren do srži

Bivši napadač Partizana, proslavljeni bugarski fudbaler Valeri Božinov, pomno prati dešavanja u svom bivšem klubu.

Bugarin smatra da u Partizanu mora da bude mesta za legendu kluba Sašu Ilića i da će crno-beli izaći iz krize tek kada takve veličine budu vodile klub.

"Pratim Partizan i vidim da nije kako treba. Boli me duša kada vidim da Saša Ilić nije u klubu. Čovek kao on potreban je Partizanu u svakom pogledu. Da li kao trener u mlađim kategorijama, sportski direktor ili bilo kakav drugi član rukovodstva, za njega mora da ima mesta u klubu. On nije mnogo pričao kada je bio tu, ali je pričao šta treba i gde treba. Pomogao je ne samo meni već svima koji su se tu našli. Mnogo bi napravio s Partizanom", kaže za "Informer" Božinov.

Bugarski as smatra da pravljenje tima treba prepustiti bivšim asovima kluba.

"Nije moja stvar da tražim nečiju smenu i da se mešam, ali zašto ljudi koji sada vode klub ne bi dali funkciju Saši Iliću? Ili možda Danku Lazoviću? Klubu fale ljudi kao što su njih dvojica. Mislim da bi u saradnji s Dankom Lazovićem, koji obožava Partizan, Saša napravio velike stvari i strašnu ekipu", smatra iskusni napadač.

Podsetimo, Božinov je branio boje Partizana od 2015. do 2017. godine. Sa crno-belima je osvojio i prvi trofej u karijeri - Kup Srbije. Odigrao je za godinu i po dana 67 utakmica i postigao 25 golova.

