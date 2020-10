PRIHVATIO SVOJE GREŠKE I NAJAVIO ČISTKU! Stanojević: Predstojeće utakmice kao filter uoči rekonstrukcije tima!

"Igramo protiv Mačve na našem stadionu, nismo u najboljoj situaciji. Cilj je da pobeđujemo u utakmicama, da dođemo do igre i rezultata. Hoću i da se lično uverim ko može da odgovori zahtevima do decembra, jer ćemo napraviti određenu rekonstrukciju tima", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Partizan u subotu od 17 časova na svom terenu igra protiv Mačve, utakmicu 13. kola Super lige Srbije. Crno-beli su u poslednje tri utakmice bez pobede, a u prošlom kolu izgubili su od Radničkog (0:1).

Upitan da li će pružiti priliku mlađim igračima, Stanojević je rekao da će je sutra neki od njih dobiti, ali da to ne može uvek jer šansa treba da se zasluži i ocenio je nastupe stranih igrača u timu.

"Utorkom ćemo imati utakmice, oni će dobiti tada šansu. Ko zasluži, dobiće je sa prvim timom. Od sutra će neki dobiti šansu, da bismo znali kakva je situacija. Strani igrači su igrali promenljivo, jače utakmice igrali su dobro, a domaće utakmice nisu na nivou već duži period. Menjaćemo neke stvari, nadam se boljem", naveo je on.

Trener crno-belih rekao je i da nema problema da motiviše igrače za utakmice, iako su gotovo izgubli šansu za titulu i ispali iz Evrope.

"Najmanji je problem motivisati, ko ne bude motivisan, neće biti s nama. Ovo je filter meni i klubu da vidimo šta možemo i na koga možemo da računamo", istakao je on.

Stanojević je rekao da se Lazar Marković juče vratio treninzima sa ekipom, da na Sejdubu Sumu duže neće moći da računa, a na Miloša Jojića oko tri nedelje.

Govoreći o sutrašnjem protivniku Mačvi, Stanojević je rekao da ekipa mora prvo da razmišlja o sebi.

"Imaju neke crvene kartone, poslednji su na tabeli. Nisu gubili ubedljivo. Igramo kod kuće, u situaciji smo da moramo o sebi više da razmišljamo. Analizirali smo protivnika, ali mi prvo nas da rešimo, pa ćemo lako sa protivnicima", naveo je Stanojević i dodao da će izvesti najjači sastav.

Upitan da li će Žan Kristof Bajbek i Filip Holender sutra igrati zajedno, trener je odgovorio potvrdno, ali da će videti u kojoj formaciji.

Novinare je zanimala i situacija oko Filipa Stevanovića, koji je na korak od prelaska u Mančester siti, a Stanojević je rekao da je, u vezi sa njim, možda pogrešio prošle nedelje na utakmici u Nišu.

"Nije mu lako, on je izuzetno kulturan i skroman momak koji sve to dobro podnosi za 18 godina. Nije lako, možda sam pogrešio što sam ga zamenio protiv Radničkog, ali to sam uradio iz taktičko disciplinskih razloga. Ako neko ne ispunjava taktiku to je za mene veliki problem. Možda je trebalo da istrpim baš iz tih razloga. Verujem u njega, nemam znak pitanja pored njega", naveo je.

Stanojević je na pitanje šta zamera sebi, rekao da se posle svake utakmice preispituje, pogotovo ako ekipa ne pobedi.

"Bili smo skučeni u derbiju, imali smo mnogo problema. Nisam imao toliko situacija da bih mogao mnogo da pogrešim. Možda Stevanovića nisam morao da zamenim, u Belgiji je možda trebalo da počnem sa Sumom, ali je on rekao da nije bio spreman, doneo je taj gol. I za Metalac možda da nisam zamenio dva stranca na poluvremenu. Ali to kad se završi, ne znam šta bi bilo kad bi bilo", rekao je on.

"Malo je prostora za improvizacije, imali smo problema i sa sastavom i povredama. Nismo imali situacija da smo mogli mnogo da menjamo", dodao je trener crno-belih.

On je rekao i da se svakodnevno na treninzima radi na popravljanju realizacije i da ga raduje što je ekipa stvarala šanse na utakmicama.

"Nismo ih iskoristili, radićemo na tome, koncentracija, upornost, vera i to je to", rekao je Stanojević.

Partizan u utakmicu ulazi kao trećeplasirani sa devet bodova manje od vodeće Crvene zvezde i tri manje od drugoplasirane Vojvodine. Mačva je poslednja na tabeli sa pet bodova.

