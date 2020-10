LALATOVIĆ POSLE POBEDE NAD BAČKOM: Jako sam ponosan, sada će drugi juriti moje rekorde!

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je da je ponosan na sve što je njegov klub ostvario do sada, kao i na činjenicu da je večeras zvanično postao trener sa najviše pobeda u istoriji novosadskog kluba.

Vojvodina je danas pobedila Bačku sa 3:1, u 13. kolu Super lige Srbije, a Lalatović je na tom meču upisao 62. pobedu na klupi kluba sa "Karadjordja".

"Ove rezultate nisam napravio sam, već zajedno sa dve generacije fudbalera. Prva generacija je takodje igrala sjajno i moram da pohvalim i njih, a sa drugom sam osvojio trofej i postao trofejni trener. Oborio sam rekorde koje sam jurio, a jednog dana kada odem iz Vojvodine, drugi će juriti rekorde Nenada Lalatovića. To me čini jako srećnim i ponosnim", rekao je Lalatović, prenosi klub.

On je naveo da je za Vojvodinu uvek davao sve od sebe, na svakom treningu i utakmici.

"Mnogo puta sam bio osporavan, iako sam kao trener Crvene zvezde otišao u Borac iz Čačka i sa tim klubom bio drugi na tabeli. Tu sam svima pokazao da se ne bojim, već da verujem u sebe i svoj rad. Svakog trenera bih posavetovao da treba samo da radi, jer kroz svakodnevni rad se usavršavaš i postaješ sve bolji i hrabriji", rekao je on.

Lalatović je zahvalio i svojim najbližim saradnicima i naveo da je ovo uspeh i Dragana Šarca i Vidaka Bratića, koji su sa njim prvog dana.

On je pohvalio i svog kolegu na klupi Bačke Dejana Radjenovića i poželeo tom klubu da ostanu u Super ligi.

Govoreći o samoj utakmici, Lalatović je naveo da je njegov tim u meč ušao otvoreno, sa velikom željom da pobedi i ostane na drugoj poziciji koju, kako je istakao, apsolutno zaslužuje.

"Vojvodina igra jako lep fudbal i danas trećeplasiranom Partizanu beži šest bodova, a za Crvenom zvezdom zaostaje tri. Lepo je to što se i neko treći umešao u borbu za vrh, da ne bude da su tu samo Zvezda i Partizan. Trenutno je to Vojvodina, zbog čega sam ponosan", rekao je on.

Vojvodina za sada uspeva da parira Crvenoj zvezdi i Partizanu u prvenstvu, iako ima neuporedivo manji budžet od tih klubova.

"U Srbiji ima jako kvalitetnih igrača. Mi ne možemo da dovedemo igrače kao što su Falćineli i Katai u Zvezdi ili Suma i Asano u Partizanu, koji imaju velike plate. Ti igrači su doprineli kvalitetu njihovih timova i voleo bih da svi imamo takve budžete, pa da svi možemo tako da se pojačavamo, jer tada bi fudbal u Srbiji bio još kvalitetniji", rekao je Lalatović.

"Medjutim, drago mi je što je Vojvodina, sa mnogo manjim budžetom, danas druga na tabeli. Ima u Srbiji kvaliteta, samo te igrače treba pratiti i napraviti dobru skauting službu", dodao je on.

On je naveo da nema ništa protiv dovodjenja kvalitetnih inostranih fudbalera.

"Zvezda je pokazala da je pogodila sa pojačanjima, samim tim što je ušla u grupnu fazu Lige Evrope. Ovom prilikom joj čestitam na pobedi 5:1 protiv jako teškog protivnika. Žao mi je što Partizan nije ušao u Ligu Evrope, baš kao i mi, iako smatram da smo zaslužili prolaz protiv Standarda. Medjutim, svakako sam ponosan na momke koje smo ljudi iz kluba i ja doveli iz Srbije, jer su se i oni pokazali kao prava pojačanja za Vojvodinu", rekao je Lalatović.

U narednom kolu, fudbaleri Vojvodine gostovaće ekipi Metalca u Gornjem Milanovcu.

Kurir sport / Beta

