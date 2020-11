PSIHOLOŠKI TEŠKA UTAKMICA! Petrović: Lepo je videti našu gol-razliku! VIDEO

Kapiten mlade reprezentacije Srbije i neko ko sigurno predstavlja Zvezdinu budućnost preneo je utiske po završetku utakmice koju je Crvena zvezda dobila rezulatom 4:1.

" Imali smo samo dva dana da spremimo ovaj meč. Juče smo imali veoma dugačak put od Beograda. Teško je namestiti glavu posle onakve evropske utakmice koju smo odigrali u četvrtak. Morali smo da odigramo dobro i disciplinovano kako bi došli do tri boda, a to smo i uradili. Sve ono što smo se dogovorili smo preneli na teren i zasluženo smo došli do nove pobede", naglasio je Petrović.

Naravno, crveno-beli tim raduje činjenica što postižu mnogo golova u svim takmičenjima.

"Kada pogledamo na tabelu i vidimo gol razliku sigurno da je da se osećate lepo. Naravno, to nam je i motiv više da iz utakmice u utakmicu postižemo što više golova, ali i sa druge strane da ih i ne primamo. Mislim da danas nismo morali da primimo gol, ali šta je tu je. Radimo dalje i nadam se da ćemo nastaviti da postižemo mnogo golova."

Izabranike Dejana Stankovića sada očekuje novi okršaj u Ligi Evrope, a Petrović veruje u novu pobedu.

"Očekuje nas novi izazov protiv veoma dobre ekipe Genta. Imamo samo tri-četiri dana da pripremimo utakmicu. Videli smo protiv Slovana da su dobro odigrali, ali nisu postigli pogodak. Međutim, ukoliko mi budemo izašli na Marakanu i odigramo kao protiv Libereca, verujem da možemo da upišemo nova tri boda u Ligi Evrope ", podvukao je Petrović.

Kurir sport

Kurir