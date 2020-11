POTRESNA ISPOVEST BIVŠEG FUDBALERA TOTENHEMA Alkohol, droga i kocka su mu uništili život i karijeru: Ne mogu da opišem taj BOL

Bivši defanzivac Totenhema i reprezentacije Engleske Stiven Kaulker (28) otvoreno je govorio o svojim problemima sa porocima.

Stiven je zbog alkohola i droge prošao kroz pravi pakao i sada želi da utiče na druge mlade igrače da ne krenu njegovim putem i tako upropaste sebi život i karijeru.

Ovaj engleski fudbaler važio je za jednog od najtalentovanijih defanzivaca na Ostrvu. 2012. godine je igrao za Totenhem i zahvaljujući dobrim partijama dobio poziv za reprezentaciju Engleske.

Međutim, zbog poroka nije uspeo da iskorsiti svoj potencijal. Buran privatni život skupo ga je koštao. Karijera je krenula silaznom putanjom. Završio je u Kardifu, zatim Rendžersu, škotskom Dandiju...

"Prosto je nemoguće da vam opišem svu bol koju su mi nanali poroci. Teško mi je da ispričam istinu. Bila je to užasna situacija o kojoj i dalje moram da brinem svaki dan. Bio je to dug oporavak, ali zahvaljujući programu odvikavanja u 12 koraka sada sam čist i uspeo sam ponovo da pronađem sebe", kaže Kaulker za BBC.

Stiven od prošle sezone nastupa za turski Alanjaspor. U Turskoj je i nastavio lečenje. Sada je srećan jer je sebi priznao da ima problem i želi da pomogne drugim da ne krenu sličnim putem.

"Kada pogledam unazad, najviše me frustrira činjenica da nisam uspeo da ostvarim svoj potencijal. Na terenu sam davao 50 do 60 posto svojih mogućnosti. Sada sam trezan i čist, osećam da mogu da dam puno više. Ne želim da iko drugi prolazi kroz to što sam ja prošao", kaže Stiven.

Kurir sport

Kurir