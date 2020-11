ŠKOTI NEMAJU ZVEZDE, ALI IMAJU KARAKTER! Tumbaković pred MEČ DECENIJE: Moramo da igramo na naš način!

"Sam nastup za reprezentaciju je dovoljan motiv, ni mi treneri ne bi trebalo da moramo da ih motivišemo. Mislim da sami igrači imaju tu motivaciju. To što igramo finale baraža i šansa da se plasiramo na EP su sasvim dovoljan motiv da igrači daju svoj maksimum. Da potvrde svoje vrednosti iz prethodnih utakmica. Motivi nam ne nedostaju. Nedostajaće nam samo neki mir, atsmofera i ambijent koji bi trebalo da rezultira kroz tu mirnoću", rekao je selektor Tumbaković na početku svog obraćanja javnosti.

Tumbaković smatra da je velika šteta što će meč igrati bez publike, ali da je to viša sila.

"Nikad nije lakše kad se igra pred praznim stadionom, posebno kad bi trebalo da igraš pred svojom publikom. Iako smo domaćini mi smo uslovno hendikepirani. Daleko bi bilo bolje, ubedljivije i motivaciono bi bilo na višem nivou da smo pred svojom publikom. Ali kako nama tako je i protivniku. U Norveškoj smo igrali protiv ekipe koja je bila uslovno favorizovana pred svojom publikom, ali sam detalj koji je vezan za kvalitet same ekipe i činjenice da imamo veliki motiv da se plasiramo na Evropsko prvenstvo možda neće biti bitno što nema publike".

Ni Srbija ni Škotska maltene ne pamte kad su poslednji put bili na Evropskom prvenstvu.

"Ovo su finalisti baraža. Srbija nikad nije igrala EP pod tim imenom, Škoti mislim od 1992. Ali taj detalj da smo finalisti je dovoljan motiv i dovoljno govori o kvalitetu obe ekipe. Škoti imaju verovatno veliki motiv je što se jedna od grupa igra upravo u Škotskoj. Tako je i nama što igramo na svom terenu. Ja stvari postavljam sasvim drugačije i tako sam razmišljao i kada je bila utakmica u Norveškoj gde smo biti u podređenom položaju kada je rezultat u pitanju. Ali smo na kraju dobili utakmicu. Imali smo cilj, a to je upravo ovaj da kroz baraž dođemo do onoga što je zacrtano pre dve godine kada smo počeli kvalifikacije za EP. Čiji je motiv veći, ko više želi pokazaćemo na terenu, a to će uraditi igrači".

Prokomentarisao je i reprezentaciju Škotske

"Škotska je uz Englesku jedna od zemalja koje su prve počele da igraju fudbal. Imaju jednu tradiciju koja je nivo kulture življenja u Škotskoj. Imaju jedan od najvećih derbija na svetu koji ima posebne dimenzije, pa kada igraju Rendžersi i Seltik sve staje. Igraju fudbal 150 godina. Imaju oni kvalitet, imaju vanserijske igrače koje igraju Mančesteru Mektominija, Robertsona u Liverpulu koji je jedan od najboljih krilnih bekova na svetu. Imaju igrače u ozbiljnim kubovima Premijer lige. Do finala baraža su dobili sa šest dobijenih utakmica od poslednjih osam. Teško primaju golove, čvrsto igraju, disciplinovano. Sigurno da nemaju pojedinačni kvalitet kakvi su Edegor i Haland, ali imaju nešto drugo, imaju kompaktnost, čvrstinu, disciplinu, škotski karakter koji je izražen u njihovom načinu života. Oni će to verovatno da pokažu i na našem terenu".

Ostrvljani važe za tvrdu reprezentaciju, ne daju puno golova, ali primaju još manje.

"Potpuno je apsolviran njihov način igre, dobili su u poslednjih desetak utakmica dimenziju koja je stabilna. Kvalitet pojedinih igrača i polivalentnos igrača sa Ostrva daje njihovom treneru slobodu da bude kreativniji i prilagodi svoj način igre našem načinu igre i našim kvalitetima. U isto vreme, mi ne možemo da pobegnemo mnogo od našeg načina igre. Moramo da napravimo model igre koji je prepoznatljiv, da oblikujemo reprezentativce koje se uklapaju u taj model igre. Odstupanja su minimalna i prilagođena kvalitetu protivnika. To ćemo uraditi i ovog puta. Želimo da nama bude ugodno i da takav način igre prilagodimo kako bi mogli da ostvarimo rezultat", zaključio je Tumbaković.

