ZVEZDAN TERZIĆ NEMA DILEMU: Crvena zvezda zaslužuje evropsko proleće! VIDEO

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je na prvi rođendan Zvezdine televizije gostovao u studiju i govorio o proteklom periodu koji je obeležio virus Kovid19, činjenici da je naš klub igrao skoro sve bitne utakmice na strani, kao i da ovaj tim zaslužuje evropsko proleće.

- Želeo bih da pohvalim sve zaposlene u sektoru medija, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo prešli dva miliona pratilaca na svim društvenim mrežama, što je razlog za ponos svih nas u Crvenoj zvezdi. Kako radom ljudi iz sektora medija, tako i rezultatima koje Crvena zvezde koji su zainteresovali narod da prate sve aktuelnosti vezane za naš klub. Velike uspehe smo postigli i na terenu i van terena, četvrta grupna faza u evropskim takmičenjima je nešto što nas čini ponosnim. Vratili smo Crvenu zvezdu na mapu Evrope, gde nam je realno i bilo mesto i nadam se da ćemo zadržati jedan kontinuitet u tome, jer sada je već mnogo lakše u odnosu na pre četiri godine kada smo krenuli na evropski put. Pre svega zato što smo dobrim rezultatima dobili veliki koeficijent. Na rang listi UEFA smo tako dobro pozicionirani, na osnovu dobrih rezultata iz prethodnih sezona, da smo sada smo u povlašćenom položaju skroz do plej-ofa. S obzirom na to da se uvek dese neka iznenađenja, da neki favoriti uvek ispadnu, nadam se da ćemo biti u povlašćenom položaju i u plej-ofu naredne sezone – počeo je Terzić.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Rečeno je da apetiti navijača rastu, a Terzić je poručio da veruje u četvrtu titulu šampiona zaredom.

- Igranje u Evrope Crenoj zvezdi mnogo znači, zbog promocije kluba, ali i pozicioniranja i svega ostalog što navijači Crvene zvezde žele i vole. Naš klub je podigao lestvicu očekivanja, više se ne zadovoljavamo činjenicom da smo šampioni Srbije, to se na neki način već i podrazumeva i to ne zadovoljava apetite naših navijača. U ovom trenutku imamo devet bodova prednosti u nacionalnom prvenstvu i ja mogu da obećam, ne i da tvrdim, da ćemo biti šampioni i četvrtu sezonu zaredom. Međutim, apetiti rastu, naš narod nije zadovoljan samo igranjem u grupnoj fazi, već od nas očekuje i proleće u Evropi. Mislim da imamo jedan kvalitetan tim, skup fenomenalnih individualaca i mislim da, kao prvi čovek kluba, verujem da nam pripada proleće u Evropi. Razgovarajući sa Draganom Džajićem stekao sam utisak, posle sedam godina provedenih u klubu, da Crvena zvezda mnogo duži period od ovih sedam godina nije imala ovakav tim i skup ovako dobrih pojedinaca. Taj period je gotovo 20-25 godina. Ne želim da stavljam nikakav pritisak ni igračima, ni treneru, ni sebi samom sa nekim obećanjima, ali verujem u Crvenu zvezdu da može mnogo toga da uradi. Naravno moramo pobeđivati u Crvenoj zvezdi nema minulog rada, uspesi koje smo napravili u prethodnom periodu ostaju deo neke istorije, a nama sutradan dolaze nove obaveze. Kada smo krenuli u ovo takmičenje zacrtali smo cilj da dočekamo proleće u Evropi, a to i zaslužujemo.

foto: Z.Š.

Takođe, Terzić se osvrnuo i na situaciju sa korona virusom.

- Pandemija Kovid19 je promenila sve. Ljudi koji se bave biznisom u sportu shvataju da je korona ostavila mnogo negativnih efekata i na fudbalski sport. Zvanični podatak sa FIFA kongresa je da je u sistemu svetskog fudbala ostala rupa od 13 milijardi dolara. To se sistemom spoljih sudova prelilo na sve klubove i ne postoji klub na svetu koji nije osetio probleme zbog ove pandemije, tako i Crvena zvezda. Smanjeni su troškovi i rashodi svih klubova, smanjeni su transferi. Nažalost Crvena zvezda osnovni problem ima u oblasti finansija zato što mi nemamo prihod od TV prava. Gotovo svi evropski klubovi preko 50 odsto svog budžeta popunjavaju prodajom televizijskih prava, nažalost mi imamo samo jedan posto. To je jedan problem koji ne znam kako možemo da rešimo, a ti ugovori o TV pravima zbog ove pandemije nisu padali, mogu samo da rastu. Ljudi su ograničeni da prate utakmice u kućnoj atmosferi. Trudimo se da smanjivanjem troškovima i raznim drugim setovima finansijskih i ekonomskih mera što bezbolnije prevaziđemo ovu krizu koja nas je zadesila i nadam se da ćemo u tome uspeti. Očekujem da će se i pandemija Kovida19 zaustaviti negde na proleće kada počnu redovne vakcinacije, međutim šta je tu je. Problemi postoje da bi se rešavali, kako je rekao jednom predsednik Real Madrida mi smo tu da bismo donosili teške i hrabre odluke.

foto: www crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Sve navijače Crvene zvezde svakako interesuju pobede i igre na zelenom terenu.

- Crvena zvezda u poslednjih 25 godina nije imala ovakav skup fenomenalnih igrača. Imamo šest mladih igrača, bisera koji će više kroz domaće prvenstvo dobijati priliku. Imamo izbalansiranu ekipu na svim pozicijama, kao i dobar balans između starijih i mladih igrača koji imaju vrednost na tržištu. Imamo i mladog trenera Dejana Stankovića u čiji rad verujemo, ne sada posle pobeda u Evropi, nego i ranije kada su mnogi sumnjičavo vrteli glavom. Morate stati iza mladog trenera. Svi mi imamo, ili smo imali dečije bolesti, pa tako i on. Kada stavite mladog igrača u tim, morate biti svesni, ako verujete u njegov potencijal i kvalitet, morate stati iza njega i dati mu podršku i kada je teško. Verujem u ekipu. U timu imamo četiri vrhunska stranca – Falćinelija, Bena, Kangu i Sanoga. Mislim da Crvena zvezda nikada u istoriji nije imala ovakva četiri kvalitetna stranca koji prave ozbiljnu razliku. Imamo naše momke koji imaju svi imaju po 50-60 utkamica u evropskim takmičenjima. Naša poslednja linija Borjan-Degenek-Milunović- Gobeljić kao i Katai imaju veliko iskustvo naročito na međunarodnoj sceni.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Terzić ne krije da je Zvezda bila uskraćena, zbog pandemije korone, za revanš utakmice na stadionu “Rajko Mitić” kao i da se oseti nedostatak publike na tribinama.

- Sigurno je da nam nedostaju naši navijači. Ono što bih želeo da istaknem, a to je činjenica na koju nisam obraćao pažnju do pre par dana kada je naša legenda Vladimir Petrović Pižon istakao da smo skoro sve utakmice ove godine odigrali van Marakane – protiv Tirane, Omonije, polufinale kupa. Takođe, na našem stadionu smo pritom igrali i bez publike. Koliko je korona uticala kako na sportski tako i na finansijski rezultat, govori činjenica da smo zbog žreba odlučujuću utakmicu protiv Omonije igrali na strani, bili smo uskraćeni za revanš utakmicu što je nešto što pripada sistemu takmičenja, da imate pravo na uzvratnu utakmicu. Mi smo ostali uskraćeni za taj meč i to je negativna posledica pandemije virusa. Zbog toga što nismo odigrali revanš na Marakani mi smo izgubili 15-20 miliona evra, jer sigurno je da u dve utakmice bi prošli dalje, jer smo kvalitetnija ekipa od Omonije, od koje na kraju krajeva nismo ni izgubili, igrali smo 1:1. To je meč koji smo odlično odigrali, bili smo mnogo bolji, promašili smo mnogo šansi i nesrećno smo na penale izgubili na gostujućem terenu – rekao je Terzić i dodao:

foto: Starsport©

- Da smo igrali revanš na Marakani mi bismo bili sigurni učesnici plej-ofa. S obzirom na to da nam se Olimpijakos prošle sezone “provukao” ubeđen sam da ovako kvalitetan tim Crvene zvezde bi izbacio Olimpijakos i da bi i ove godine, treću zaredom, igrali u Ligi šampiona – a to je naš cilj. Rekao sam davno, a to je usvojila i Skupština kluba, da su osvajanje šampionske titule i dominacija u prvenstvu i stalno učešće u grupnoj fazi evropskih takmičenja naši ciljevi. Nadam se da ćemo to i ostvarivati u narednim sezonama – zaključio je Zvezdan Terzić.

