PAO MI JE KAMEN SA SRCA KADA SAM VIDEO MILENKOVIĆA! Hit konferencija za novinare selektora Tumbakovića

"Imamo dobru, finu atmosferu i svi čekamo utakmicu sa velikom željom da odgovorimo nekim zahtevima. Učinićemo sve da dodjemo do toga da mi kontrolišemo utakmicu. To je naša strategija. Ako budemo uspeli, onda samo to treba da pretočimo u rezultat", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare.

Srbija će sutra od 20.45 igrati protiv Škotske finale baraža za plasman na Evropsko prvenstvo u fudbalu.

Tumbaković je naveo da su svi spremni i da željno čekaju utakmicu.

Bilo je upitno da li će odbrambeni igrač Fiorentine Nikola Milenković biti u timu, a on se pojavio na okupljanju.

"Nikola je standardan igrač ove reprezentacije, uvek je bio tu. Veoma mi je drago, stvarno mi je pao kamen sa srca kada sam video da je u sastavu ekipe", istakao je Tumbaković.

foto: Starsport©

Takodje, istakao je da nema dilemu kada je u pitanju startna postava za duel sa Škotskom.

Upitan je da li cela fudbalska Srbija diše istim plućima pred predstojeću utakmicu.

"Želja mi je da tako bude, voleo bih da je tako. Želja mi je da reprezentaciju približim narodu i narod reprezentaciji. Ako je tako, onda je to ozbiljna podrška pred utakmicu", naveo je Tumbaković.

Na pitanje šta će reći igračima pred izlazak na teren, odgovorio je sa "puno toga motivacionog", ali da ne želi da kaže jer je to intima.

Novinare je zanimalo da li je duel sa Škotskom najvažnija utakmica u njegovoj karijeri.

"Svaka naredna utakmica je najvažnija. Ova ima dimenziju važnosti i odgovornosti i ispada da je najvažnija. Stvarno sam igrao veoma mnogo tih utakmica, da li je to neko finale kupa, poslednja utakmica koja je odlučivala šampiona... Ali, ovog momenta se nameće da je ovo najvažnija utakmica u mojoj karijeri", rekao je Tumbaković.

Kurir sport / Beta

Kurir