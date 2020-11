POBEDA JE IMPERATIV! Saša Stojanović: Trijumf je jedino što nas zanima protiv IMT-a

U osmini finala se igra jedan meč, a ukoliko nakon 90 minuta rezultat bude nerešen, odmah će se pristupiti izvođenju jedanaesteraca.

Radnički će sutra odmeriti snage sa timom koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije, a tamo nakon 16 odigranih kola zauzima osmo mesto na tabeli sa 22 boda.

U taboru Nišlija ima puno problema sa koronavirusom. Šef stručnog štaba Milan Đuričić je već dugo van stroja, a nedavno su pozitivan test dobila još trojica njegovih pomoćnika. Svi oni nalaze se u izolaciji, a sa ekipom rade samo dvojica pomoćnika, Zumbul Mahalbašić i Saša Stojanović.

Doskorašnji kapiten i igračka legenda Radničkog Saša Stojanović oprezan je pred duel protiv IMT-a, ali naglašava da je pobeda imperativ.

-Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti ovom susretu, jer je to jedini način da ostvarimo cilj, a to je pobeda i plasman u četvrtfinale. IMT je u prethodnoj rundi eliminisao Inđiju i to dovoljno govori o kvalitetu tog tima. Analizirali smo ih detaljno. To je mlada i poletna ekipa, krasi ih brzina , dobri su u tranziciji i zaista ćemo morati da budemo na najvišem nivou da bi ih savladali. Mi nemamo pravo na grešku, imamo nekoliko loših rezultata iza nas i trijumf u ovom meču je jedino što nas zanima. Za razliku od stručnog štaba, među igračima, za sada, nema problema sa virusom. Gavrić se nedavno oporavio, igrao je malo prošlog vikenda i svi fudbaleri su nam raspolaganju. Napravili smo taktiku i na teren će izaći postava za koju smatramo da može da odgovori ovom izazovu i donese nam plasman u sledeću fazu Kupa Srbije- rekao je Stojanović.

