SUDIJA NIJE VIDEO BOŽIJU RUKU, ALI SE SEĆA ŠTA MU JE MARADONA REKAO: Još jedna priča o detalju koji ga je obeležio VIDEO

Zbog smrti Dijega Armanda Maradone o njoj se poslednjih dana mnogo piše, jer podsetimo, Argentina je porazila Englesku sa 2:1, a Maradona je postigao oba gola, a prvi je dat nakon što je u skoku sa golmanom Engleza Piterom Šiltonom rukom udario loptu, a drugi posle mestralnog prodora.

Legendarni italijanski sudija Paolo Kasarin bio je tog dana na stadionu Azteka, a sada je ispričao da mu je nakon susreta prišao Maradona i otkrio zašto je morao postigne taj drugi gol kad je veleslalom prošao pola ekipe Engleske ukupno sa golmanom Šiltonom.

- Moram da kažem nešto o Dijegu. Nakon utakmice sam ga video, došao je do mene i samo rekao: "Morao sam da dam takav gol jer je prvi bio neregularan. Oduševio me. Bio je to Dijego, pravi Dijego - naveo je Kasarin.

Kurir sport

Kurir