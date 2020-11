BRĐANI SE OKRENULI SE PRVENSTVU! Kamenović pred Napredak: Pobeda najbolji lek za eliminaciju iz Kupa

Takođe, Brđani nisu srušili neugodnu tradiciju, još uvek nisu slavili protiv Radnika u Surdulici.

A bili su tako blizu u prethodna dva navrata. U poslednjem prvenstvenom duelu, pod komandom Aleksandra Veselinovića belo-crni su prokockali prednost od 3:1 (krajnji rezultat 3:3), u sredu u meču osmine finala Kupa vodili su sa 2:0...

- Prvo poluvreme bilo je možda i naše najbolje ove sezone. Sve je bilo u našim rukama, svaki napad je donosio neku šansu, bilo je i onih stopostotnih. I sve je bilo kako treba, postigli smo dva pogotka, imali smo lepu prednost – kazao je na startu razgovora levi bek Brđana i mladi reprezentativac Srbije Dimitrije Kamenović.

U drugom poluvremenu kao da su na teren izašle druge ekipe. Radnik je bio bolji, konkretniji, na kraju i srećniji, pa je za takav pristup nagrađen plasmanom u četvrtfinale Kupa Srbije.

- Niko od nas nije ni sanjao da može da se desi nešto drugačije posle prvog poluvremena. Sve se okrenulo, ali niko ne može da nam spori da nismo imali volju i želju. Domaće je pokrenuo rani gol u nastavku, dobili su elan, dobra su oni ekipa, to su i pokazali. Kad smo ostali sa igračem manje, bili smo priniđeni da se branimo, bilo je zaista nezgodno za čitavu ekipu. Na kraju, malo je nedostajalo da izdržimo, ali nismo imali ni sreće. A penali, oni su lutrija... Svakako, čestitam Radniku na prolasku u narednu rundu i želim im mnogo sreće u nastavku takmičenja, a mi ćemo se sad maksimalno posvetiti Super ligi – istakao je Kamenović, koji je potom dodao:

- Treba kao i uvek da se izvuku pouke i da izađemo jači i spremniji za dalji tok takmičenja. Ostala nam je samo liga, to je jedini način da se domognemo Evrope, a to je naša želja i stav kluba. Opet, nismo poraženi u Surdulici, mada to posle eliminacije iz Kupa i nije toliko bitno. Uglavnom, u seriji smo od šest mečeva bez poraza, računajući i Kup duele. I pored toga, ima mnogo onoga što treba da popravimo. Pre svega, da igramo na rezultat, da ne ispuštamo prednost koju smo stekli tokom meča – kazao je Kamenović.

Već u nedelju (15 časova) na Banovom brdu će gostovati Napredak. Čukarički neće imati prava na kiks.

- Kruševljani su promenili trenera, stabilizovali se, pobedili su nedavno TSC kod kuće. Uopšte nisu naivna ekipa, kao usotalom ni bilo koji protivnik u našoj ligi. Posle meča u Surdulici, pogledali smo se u oči u svlačionici, pogdili glave i namestili ih za nedelju. Na domaćem terenu smo blagi favoriti, ali to ništa ne znači. Na nama je da svako da sve od sebe, rezultat u tom slučaju neće izostati. Gužva je u vrhu tabele, mnogo je pretendenata na Evropu, zbog toga svaki bod će biti od velikog značaja. Na nama je da do polusezone osvojimo što više bodova, a svakako ćemo u svakom od preostalih duela ići na pobedu, počevši od duela protiv Napretka – poručio je Kamenović

