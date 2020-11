SVET JE U ŠOKU: Maradonina boničarka UHVAĆENA U LAŽI o poslednjim satima velikog Dijega

Naime, kako prenosi argentinski "Klarin", bolničarka koja je bila angažovana da u kući brine o stanju čuvenog asa, koji je desetak dana ranije bio na operaciji glave, isprva je privatnoj kompaniji za koju radi poslala izvštaj da je ujutru "redovno obilazila Maradonu", ali je potom u dva odvojena iskaza istražnim organima rekla da, ipak, uopšte nije to činila.

Evo kako je Dajana Žizela Madrid, pomenuta bolničarka, opisala lokalnom tužilaštvu to kobno jutro u kući u Tigreu.

U 6.30 je kolega kog je odmenila, izvesni Rikardo, obišao Maradonu, a predao njoj smenu rečima da "pacijent spava i diše normalno". Sat vremena kasnije je bolničarka čula da se Maradona kreće po sobi i odlazi do improvizovanog toaleta, ali nije želela da uđe da vidi kako je, "da ga ne bi uznemiravala". Zatim je navela da je u 8.30 takođe ostavila Maradonu da se odmara, a kada je on u 9.20 (na kucanje i poziv "kroz" vrata da joj dozvoli da uđe) "odbio da ga ona pogleda i proveri kakve su mu vitalne životne funkcije", tvrdi da ga je "ostavila na miru" sve do 11.55, kada su došli psiholog Suzana Kosačov i fizijatar Karlos Dijaz, na rutinski, ranije zakazani pregled.

Dakle, od 6.30, pa preko Maradoninog usmenog odijanja da bude pregledan od strane bolničarke (nije ulazila u sobu tom prilikom), sve do dolaska pomenutog tandema lekara, Dajana Žizela Madrid punih pet i po sati uopšte nije ulazila u sobu slavnog fudbalera, iako je to morala da čini jer je zbog toga i bila angažovana. Svojoj kompaniji je slala izveštaje da je "na sat vremena ulazila u sobu i proveravala njegovo stanje", ali, da li iz nebrige, ili da se ne bi zamerala legendi Argentine, to ipak nije činila, kako je priznala u dve odvojene izjave istražiteljima.

Kada su se Kosačov i Dijazova pojavili na ulaznim vratima pet minuta pre podneva, ona ih je uvela u Maradoninu sobu, a onda su, prema njenim rečima "nekoliko puta pokušali da ga dozovu, ali bez uspeha".

Bolničarka je u 12.10 zapisala da "pacijent nema puls" i da je odmah urađen osnovni tzv. CPR pokušaj oživljavanja. Potom je pozvana hitna pomoć.

foto: Reuters

Tužilaštvo reagovalo

Iz kancelarije tužilaštva su za lokalne medije potvrdili sledeće stvari za koje su upitani posle saznanja novinara o izjavi Dajane Žizele Madrid:

Tačno je da je poslednja osoba koja je videla Maradonu živog - bolničar Rikardo, koji je u 6.30 i zapisao da je "pacijent dobro, spava i normalno diše", pre nego što je predao smenu koleginici. Oboje bolničara su dobrovoljno dali svoje mobilne telefone tužilaštvu, kako bi se videlo šta su i kome javljali u vezi sa stanjem Maradone na dan njegove smrti, a ponajpre - šta su o svom ponašanju javljali kompaniji za koju rade.

Na osnovu snimaka sa kamera, vidi se da su kola hitne pomoći stigla u 12.28, što je tačno 11 minuta posle poziva. Time je, inače, "pala u vodu" tvrdnja Maradoninog advokata Matijasa Morle, koji je rečima "kriminalni idiotluk" nazvao ponašanje službe hitne pomoći, tvrdeći "da su stigli tek pola sata posle poziva iz kuće".

Osoba koja je dvaput pozvala hitnu pomoć bila je Maksimilijano Pomargo, lični asistent Dijega Maradone i zet advokata Morle.

Uz to, poziv hitnoj pomoći je u 12.16 uputio lični lekar slavnog fudbalera, Leopoldo Lukve, i to iz inostranstva. On nije otkrivao ime pacijenta, već je samo javio "da je u pitanju osoba koja ima tačno 60 godina" i da "verovatno ima srčani udar", a naveo je adresu kuće u kojoj je Maradona i skončao.

Argentinski mediji ukazuju i na "zanimljivu činjenicu" da je hitnu pomoć najpre pozvao čovek koji uopšte trenutno nije u Argentini, pa tek minut kasnije to je učinjeno iz kuće u kojoj je Dijego Armando Maradona bio na oporavku.

Pretpostavka je da je neko od dva prisutna lekara (psiholog i fizijatar) pozvao ličnog Maradoninog lekara da ga obavesti o ozbiljnosti situacije, pa se tek onda iz kuće pristupilo zvanju hitne pomoći, kada CPR oživljavanje na licu mesta nije uspelo.

Šta sledi?

Istražitelji su naveli da će se, posle obavljene obdukcije, čekati neke dodatne analize krvi ("koje će", prema njihovim rečima, "biti poznate početkom sledeće sedmice"), a uzeti su svi video-zapisi sa bezbednosnih kamera u kući, kao i izjave svih koji su u pomenutom objektu bili minulih dana, "kako bi se utvrio ima li bilo kakve krivične odgovornosti za smrtni ishod Maradone".

Kurir sport

Kurir