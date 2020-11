KAKVE IZJAVE IZ IVANJICE: Liga nikad REGULARNIJA, sudijske greške MINIMALNE, FSS ima NAJBOLJE RUKOVODSTVO u poslednjih 22 godine!

Lazović je od svoje 25. godine u privatnom biznisu i vrlo dobro poznaje prednosti i mane ulaganja vlastitog novca u srpski fudbal.

"Mislim da u istoriji našeg fudbala niko duže od mene nije na čelnoj funkciji nekog prvoligaškog ili superligaškog kluba. Pune 22 godine u kontinuitetu rukovodim Javorom iz Ivanjice i shodno tome moja orijentacija prema fudbalu je isključivo vizionarska i iz čiste ljubavi".

Naravno da je bilo teških trenutaka, ali nijednog trenutka nisam pomislio da dignem ruke od svega, dodaje Lazović.

"Fudbal je za mene strast i nije mi žao nijednog uloženog dinara, jer sva ta energija i sav taj entuzijazam imaju i svoje lepe strane", istakao je Lazović.

On ističe da je veoma emotivno doživeo poraz od Škotske u baražu za plasman na EURO.

"Jako sam teško doživeo te završne trenutke utakmice sa Škotskom. Maltene dva dana nisam spavao i još uvek ne mogu da se oporavim od sportske nesreće koja nas je zadesila. Ali, nije smak sveta. Ne možreemo trenutnu situaciju u srpskom fudbalu da merimo kroz prizmu jedne penal-serije i jednog rezultata"

Prema njegovim rečima, mnogo je pozitivnih stvari urađeno otkad je ovo rukovodstvo na čelu FSS.

"Pre svega u sportskom smislu, otišli smo na Svetsko prvenstvo u Rusiju, osvojili prvo mesto u svojoj grupi Lige nacija. Hajde da budemo objektivni i da gledamo realno, ne može sve da se slomi na jednoj utakmici i jednom promašenom penalu."

Predsednik Zajednice superligaša podseća da je u poslednjih pet godina bilo i nekih drugih podviga koji su takođe plod dobrog rada svih fudbalskih struktura u Srbiji.

"Kažu liga ne valja, nije dovoljno kvalitetna, a Zvezda dve godine zaredom igrala grupnu fazu Lige šampiona, sada će dočekati proleće u Evropi. To je vasionski rezultat, a Zvezda je ipak klub koji se takmiči u našoj ligi. Partizan je bio u Ligi Evrope, Vojvodina osvojila Kup".

Lazović tvrdi da je sve to plod dobrog balansa i kvalitetne konkurencije u domaćem takmičenju.

"Imali smo Mažića i njegove saradnike u finalnoj utakmici Lige šampiona, Jovanovića u finalu EP za mlade. Verujte mi, UEFA ima apsolutno sve informacije, njima ne može da se potkrade nijedna anomalija u vrednovanju nečijih sposobnosti i potencijala. Da su imali i trunku sumnje u FSS, ne bi nikada našim ljudima poveravali tako odgovorne zadatke".

Kritičari srpskog klupskog fudbala uglavnom upiru prstom u regularnost takmičenja.

"Potpuno sam siguran i to javno mogu da kažem da naše prvenstvo nikada nije bilo regularnije kao u poslednje dve sezone. U kontaktu sam sa svima i odgovorno tvrdim da nema ovih odnosa između klubova o kojima se toliko priča u javnosti. što se tiče suđenja, tu će uvek biti polemike. Od 500 utakmica, nemoguće je da bar na desetak ne dođe do ozbiljnih sudijskih grešaka, ali to je zanemarljiv procenat, praktično na nivou statističke greške" Lazović ističe da je suština je u tome da li postoji namera sudije da ošteti neki klub ili je reč o slučajnom previdu.

"Imam puno poverenje u te momke koji dele pravdu na našim terenima i nemam razloga da sumnjam u njihovo poštenje. U Srbiji sudiju zasuju drvljem i kamenjem, a on tri dana kasnije dobije najtežu utakmicu u Ligi šampiona ili Ligi Evrope. Pa nisu ti ljudi iz Sudijske komisije UEFA ludi".

"I još jedan podatak mi daje za pravo da verujem da sam u pravu, - na današnji dan, nijedna utakmica Super i Prve lige Srbije nije prijavljena od strane UEFA kao neregularna. A oni imaju organe koji sve pažljivo prate i beleže."

Za 22 godine rada u srpskom fudbalu, Lazović je imao priliku da upozna i da sarađuje sa čak petoricom predsednika FS S.

"Ovaj aktuelni saziv na čelu sa predsednikom Kokezom je učinio ubedljivo najviše za srpski fudbal u odnosu na sva prethodna rukovodstva. Ja to mogu da potkrepim i konkretnim činjenicama. Pogledajte stadione i terene na kojima se sada igraju utakmice širom Srbije. To je na evropskom nivou", kaže on.

Uložili su ogromna sredstva na planu infrastrukture, reflektora, uslova za takmičenje, podseća Lazović.

"Potpisani su ugovori sa medijima, novi ugovor o TV pravima koji klubovima donosi od 80.000 do 120.000 evra na godišnjem nivou. Sada je u procesu i uvođenje VAR tehnologije, od naredne sezone svaki stadion će biti pokriven kamerama koje će znatno olakšati posao sudijama i doprineti zdravijoj atmosferi u srpskom fudbalu. Da ne govorim o promociji lige, klubova, igrača, o nekim zajedničkim akcijama koje mi iz Zajednice sprovodimo uz veliku podršku Fudbalskog saveza i koje značajno utiču na popularizaciju domaćeg fudbala".

Ipak, Lazović otvoreno kaže da uvek ima prostora i za neka poboljšanja.

"Ne kažem da je sve bajno i sjajno. Ima u Savezu i sektora koji mogu da se pojačaju nekim novim ljudima, mladim, ambicioznim, punim energije. Smeta mi kad čujem kritike bez argumenata. Čitamo sada razna saopštenja nekih bivših reprezentativaca, svi su oni otišli u inostranstvo iz ove lige, zapali su za oko velikim klubovima zahvaljujući nastupima u ovoj reprezentaciji, napravili su fenomenalne karijere i došlo je vreme da nešto vrate srpskom fudbalu".

Ali, čini mi se da su odabrali pogrešan način, smatra Lazović.

"Da bi se doneo sud o radu ovog rukovodstva, mora da se sagledaju sve relevantne činjenice. Da se ode do Kuće fudbala u Staroj Pazovi, da se vidi šta je tamo urađeno, kako je jedan sportski centar pretvoren u moderan kompleks, renoviran i sređen prema najvišim evropskim standardima. Zadatak čelnika Saveza je da stvore uslove u kojima će naši reprezentativci planirati i kreirati pobede na terenu. I taj deo su odradili na perfektan način". poručio je Lazović.

