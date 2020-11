BORIM SE ZA SRBE, NE ZA ALBANCE: Lalatović oštar! Evo šta je i kome trener Vojvodine poručio

- Krivo mi je zbog ovih momaka, jer nisu to zaslužili, kao ni zaposleni u SC „Vujadin Boškov“, koji rade za 30-40 hiljada dinara. U Novom Sadu i na severu Srbije ima mnogo moćnih ljudi, uključujući i one koji vode naš grad. U poslednjih godinu dana, deca koja su ranije navijala za Zvezdu i Partizan, opet su, zbog dobrih rezultata, počela da navijaju za Vojvodinu, što je dobro za Srbiju i srpski fudbal - rekao je Lalatović i dodao:

- Zato poručujem svima da zanemare to ko sa kime ne priča, jer mene to ni ne zanima. Neka naprave jedan sastanak i neka napokon isplate ono što se duguje. Moji igrači su moja porodica i za njih sam spreman da poginem, ali ću se boriti do poslednjeg dana da dobiju ono što im pripada.

Nije se trener Vojvodine zaustavio.

- Ja sam Srbin, živim u velikoj Srbiji i volim svoju zemlju i svoj narod. Borim se za svoje momke, a ne za Albance ili ne znam koga već. Borim se za Srbe i za to da srpske porodice dobiju ono što im pripada. U SC „Vujadin Boškov“ ima stotine srpskih porodica kojima se duguju plate, a klub vode i oko kluba su moćni ljudi. Bitno im je bilo da se slikaju kad smo osvojili trofej, pa sada lepo neka isplate ono što duguju - poručio je Lalatović.

Kurir sport

Kurir