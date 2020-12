SAČEKAO SAM DA PORASTE, PA DA MU KAŽEM SVE ŠTO IMAM: Mihajlović pričao o vanbračnom sinu i otkrio malo poznate detalje

- Da, i žao mi je zbog toga. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, zadržao ga, ali ga nisam odgajio. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Zvaću ga kad budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vreme - surovo je iskren Miha.

U je govorio o toj malo poznatoj priči.

- Znalo se da imam sina, pisalo se o tome, priznao sam ga i preuzeo obaveze oko njegovog izdržavanja. Međutim, do sad sam tu intimu čuvao samo za sebe. Naravno, želeo sam da ga vidim, srce mi se prosto kidalo kad sam mislio o tome. Ipak, odlučio sam da sačekam da poraste, da postane punoletan i da onda jednog dana, kao odrasli ljudi, popričamo o svemu. Da mu kažem sve što imam - pričao je Miha 2004. godine.

Kurir