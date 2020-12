PJANIĆ BESAN ZBOG TRETMANA U BARSELONI: Hoću da IGRAM, nisam došao da SEDIM na klupi!

"Iskreno, ne razumem zašto je situacija ovakva. Hoću da igram više, znam da mogu da pružim mnogo. Kad me je trener zvao bio sam spreman. Dobro sam se pokazao i odigrao dobre utakmice. Više od toga, ne znam šta bih mogao da radim. Treniram, spreman sam", rekao je Pjanić

On je naglasio da nije došao u slavni klub da bi sedeo na klupi.

"Nisam zadovoljan i ne mogu da budem zadovoljan. Tokom karijere nikad nisam prihvatao ideju da ne igram i ne prihvatam je ni sada. Videćemo, spreman sam, treniram i čekam, ne mogu da radim ništa drugo. Delikatna je situacija i ne odgovara mi", objasnio je Pjanić

Bosanski fudbaler je premotao film na njegov boravak u Italiji

" Odlično sam se proveo i u Romi i Juventusu, bile su to važne sezone. Devet godina u Italiji je bilo lepo i iskreno, nedostaje mi to. Sad imam novi izazov u najvećem klubu na svetu, hteo sam da probam i to. Zadovoljan sam klubom i svojim saigračima", zaključio je Miralem Pjanić.

Kurir sport

Kurir