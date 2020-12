ZMAJEVI GOSTUJU U IVANJICI Damjanović: Očekujem da preuzmemo kontrolu

Trener fudbalera Voždovca Jovan Damjanović rekao je danas da očekuje povoljan rezultat na teškom gostovanju Javoru u srpskom prvenstvu.

"Uvek teško gostovanje, ali očekujem da bez obzira na kvalitet protivnika preuzmemo kontrolu i pokušamo da dodjemo do povoljnog rezultata. Poznajemo se dobro, biće to drugačija utakmica u odmosu na Kup, ali ipak bez mnogo nepoznanica. Stanje na tabeli i pozicija ekipe Javora nije realna slika i to nas sigurno neće zavarati, spremni smo na sve izazove", rekao je Damjanović u najavi utakmice.

Voždovac će sutra od 16.00 igrati protiv Javora u Ivanjici, u 19. kolu Super lige Srbije.

Fudbaler Voždovca Marko Gajić, koji je nekada igrao za Javor, kazao je da očekuje nezgodnu utakmicu.

“Prošli smo u Kupu jer smo imali više sreće u izvodjenju penala, a sada nas očekuje znatno teža utakmica. Nezgodan teren, protivnik koji nema baš sjajne rezultate u poslednje vreme i sigurno će imati veliki motiv. Mi se spremamo kao i uvek da uspostavimo našu igru i da ispunimo sve zahteve, a rezultat da dodje kao nagrada za to", naveo je Gajić.

