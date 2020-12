On je u periodu od 2018 do 2020 godine nosio dres Los Anđeles Galaksija i za to vreme na 58 utakmica postigao fantastičnih 53 pogotka i upisao 16 asistencija

Zanimljivo je da je taj gol postigao na debiju za ovaj klub.

Pogledajte ovaj fantastičan volej Zlatana Ibrahimovića.

Was his 500th goal better? pic.twitter.com/LYm8XhpqwC — FUT Stephen A (@FutStephenA) December 17, 2020

Kurir sport

Kurir