PARTIZAN KRENUO U POTRAGU ZA POJAČANJIMA! Prvi pik fudbaler Metalca koga želi i Crvena zvezda!

Što se tiče pozicije desnog defanzivca Stanojević je naglasio kako je Miljković tu prva opcija, ali da mu nedostaje još jedan igrač koji bi bio adekvatna rezerva iskusnom desnom beku. Pokušali su crno-beli sa Bojatom, ali kako je Stanojević juče objasnio on je talentovan igrač i budućnost crno-belih, samo mu je potrebno vreme koje sada Partizan nema.

Šef struke crno-belih rekao je da će na toj poziciji krenuti u potragu za domaćim igračem koji bi ispunio bonus vezan za mlađe fudbalere koje propisuje Superliga Srbije od ove sezone.

foto: Partizan

Što se napadača tiče Stanojević je takođe bio veoma konkretan. Trener crno-belih je jasno naglasio kakav tip napadača mu je potreban - brz, konstantan špic koji može da igra i po krilu. Upravo nešto kao što je Filip Holender koji se pokazao kao sjajno letošnje pojačanje crno-belih. Popularni Stanoje na raspolaganju ima i talentovanog Nikolu Štulića za koga je rekao da se ''ogrešio'' što ga ranije nije ''bacio u vatru'', a i da novi napadač ne bi trebalo da bude fizikalija kao Štulić koga ne želi da ''duplira''.

- Svi problemi Partizana proizišli su iz špic pozcicije. Ja sam očekivao od Bajbeka da popuni to mesto, ali on nam to nije doneo. Morali smo da improvizujemo sa Holenderom i Asanom, a čim se improvizuje to ona nije dobro. Svuda smo imali rešenja osim u špicu. Da sam znao da će Štulić ovako da igra bilo bi drugačije, ali on me na treninzima nije ubeđivao da je to to, kao što sada radi sa samopouzdanjem. Možda je moja greška što ga ranije nisam ubacio u ''vatru'' pogotovo što nismo imali nikako rešenje - rekao je Stanojević na jučerašnjoj konferenciji.

foto: Starsport

Jasno je da crno-beli više ne računaju ozbiljno na Bajbeka, a novo rešenje mogao bi da bude igrač Metaca Prestiž Mbungu koji je zapao ''za oko'' večitima, prenosi Mozzart sport. Ostaje pitanje koliko bi igrač ovog kalibra mogao da doprinese jednom velikom klubu i kako bi se izborio sa pritiskom koji sa sobom nose Crvena zvezda i Partizan.

Prestiž ima samo 20 godina, ali bez obzira na to on ne bi mogao da bude bonus igrač za crno-bele s obzirom na činjenicu da je stranac. Klub iz Gornjeg Milanovca ima sjajnu saradnju sa crno-belima i ne sumnjamo da bi vrlo lako i brzo došlo do transfera, samo je pitanje koliko je u ovom trenutku to dobro i kvalitetno rešenje za vicešampiona Srbije.

Autor: Nemanja Ilić

Kurir