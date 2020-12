REČI SU IVIĆA KOŠTALE OTKAZA: Englezi i dalje traže razlog zbog kog je uprava Votforda smenila Srbina

Ipak, mnogi analitičari smatraju da je razlog što je uprava kluba rešila da ga otpusti sukob sa iskusnim napadačem Trojem Dinijem, kog je Ivić izostavio sa meča sa Hadersfildom.

Nedugo po završetku meča, Ivić je objasnio razlog zašto Dini nije igrao.

"Pre svega, nije igrao jer je prethodne četiri utakmice igrao po 90 minuta. Znamo da nije radio sa ostatkom tima i da posle dužeg vremena oporavka od povrede počeo da se polako vraća. Verujem da nije bio spreman da zaigra od početka. Zašto nije hteo da uđe sa klupe, to je drugo pitanje, u pitanju su disciplinski problemi", rekao je Ivić.

On nije želeo da ulazi u detalje sukoba sa igračem.

"To je među nama, ne želim da pričam o tome za medije. Rekao sam od prvog dana, ovde sam da dam sve od sebe, da radim u najboljem interesu kluba, zajedno sa igračima. Niko, ali baš niko ne može da bude iznad kluba u mom timu, barem dok sam ja trener. Moramo da mislimo na tim i kako da ga poboljšamo, i kako da timi damo sve da bismo osvojili tri boda, iz dana u dan. To je moja filozofija, ono što želim da usadim i ovde. Igrači to znaju jer sam mnogo puta pričao o tome sa njima. A šta je to bilo što je disciplinske prirode, ne bih da pričam za štampu", rekao je Ivić.

Analizirajući utakmicu, Ivić je došao do zaključka da je Votford imao šanse za bolji rezultat.

"Imali smo problem od početka meča. Napravili smo dve greške i platili ceh odmah na početku. Imali smo šanse u prvom delu, više u drugom poluvremenu. U drugom smo bili dominantniji, ali je problem bio slab početak meča. Igrali smo bez ideje i samopouzdanja. Kada dobijete dva gola iz grešaka, morate da se vratite. Pokušali smo maksimalno, igrali dobar fudnal, kreirali šanse, ali nije bilo dovoljno", dodao je Ivić.

U svlačionici je posle poraza bila turobna atmosfera.

"Većina igrača bila je vrlo razočarana. Očekivali smo više od ove utakmice. Došli smo da pobedimo, većina je dala maksimum i borili su se. Ima dosta stvari koje mogu da budu dobre. Nije bitno što smo izgubili, bitno je da smo se borili od prvog do poslednjeg sekunda", zaključio je nekadašnji igrač Partizana.

Nedugo posle Ivićevog izlaganja uprava Votforda se oglasila saopštenjem u kojem mu se zahvalila na saradnji.

