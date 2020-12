FALČINELI PORODIČNO ZA NOVU GODINU: Želim da ostanem u Zvezdi i čujem huk Delija, volim Beograd, Srbi su me oduševili!

Dijego Falčineli napravio je pravi potez kada je letos stigao iz Bolonje u Crvenu zvezdu. Italijanski fudbaler rehabilitovao je karijeru u crveno-belom dresu, a pored sportskog uspeha, u glavnom gradu Srbije uživa i sa porodicom.

Pred Novu godinu Dijego Falčineli ugostio je ekipu Kurira u svom domu u Beogradu, koji deli sa suprugom Anđelom i ćerkicom Deom.

Kako vam je u Beogradu, kako ste se snašli, i vi i porodica?

- Mnogo mi se ovde dopada, u početku je bilo teže zbog ćerkice, jer je napuštala drugare, ali kako je vreme prolazilo lepo se privikla na novu sredinu. Mogu reći, da je kao i njeni mama i tata, zavolela Beograd i Srbiju. (smeh) Stvarno sam prezadovoljan – počeo je intervju za Kurir Dijego Falčineli.

foto: Zorana Jevtić

Kako ste zadovoljni na sportskom planu?

- Izuzetno! Pravimo velike stvari! Izgubili smo samo jednu utakmicu ove polusezone i to od Hofenhajma u Ligi Evrope. Crvena zvezda je odličan klub, dobro organizovan. I u budućnosti treba da postavljamo nove ciljeve i da ih dostižemo.

Kako ste se odlučili da dođete u Crvenu zvezdu? Iz Serije A u Superligu Srbije.

- Ha, ha, ha… Mislim da je to bio fenomenalan izbor. Uradio sam pravu stvar. Privuklo me je igranje u Evropi. Plus, Crvena zvezda je poznata u celom svetu, zbog bogate istorije, neverovatnih navijača, rezultata. Bila je šampion Evrope! To je klub koji svi prate, kako u Srbiji, tako i u svetu. I ovde stvarno mogu da se urade velike stvari.

Šta mislite o Siniši Mihajloviću i koliko je on važna ličnost u vašoj karijeri?

- Imao sam sreću i zadovoljstvo da radim sa Mihajlovićem. To je trener koji odlično radi svoj posao i koji je pre svega mnogo dobar čovek. Izuzetan je borac, što je pokazao boreći se za život i pobedivši! Bio je veliki fudbaler i poštovan je u trenerskom poslu, gde stvarno izrasta u velikog trenera.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Saradnja sa Dejanom Stankovićem. Koliko je on bio bitan da prihvatiš Zvezdin poziv?

- Mister je imao grandioznu karijeru kao fudbaler, a moje je mišljenje da će biti uspešan trener. Od vođenja grupe, taktičkog dela, posvećenosti poslu, temperamenta… Zahvalan sam mu do neba, on me je tražio. Zbog njega sam došao u Crvenu zvezdu!

Koliko si ponosan na činjenicu da ste prvi italijanski fudbaler u Crvenoj zvezdi? Pre vas, od Italijana u Zvezdi je bio samo Valter Zenga, ali kao trener.

- Nisam znao za taj podatak, kada sam dolazio u Beograd. Stvarno sam ponosan na to. Znao sam da je Zenga ovde napravio sjajne rezultate. Nadam se da ću i ja ostati u lepom sećanju navijačima Crvene zvezde, kao što im je ostao i Valter koji je ovde uzeo duplu krunu.

foto: @starsport

Sa kim se najviše družite?

- Pre svega, u Crvenoj zvezdi pronašao sam fenomenalnu grupu ljudi, a onda i fudbalera. To je jedna i od ajni Zvezdinih uspeha ove sezone. Boaćija znam od ranije, igrali smo zajedno u Sasuolu, sa njim mogu da pričam na italijanskom. Borjan je sjajan tip, kao i Milunović. (smeh) Družim se i sa Sanogom i Benom.

Kako sa porodicom provodite slobodno vreme u Beogradu?

- Živimo miran porodični život. Odvedemo ćerku u školu, ja treniram, supruga je kod kuće. Trudimo se da budemo oprezni u ovo vreme, zbog kovida. Slabo izlazimo i krivo mi je zbog toga, jer je Beograd prelep grad. Bili smo u Zoološkom vrtu, mesto na kojem se nalazi i ambijent koji ga okružuje, to još nigde nisam video. (Hoću da se vratim tamo, dobacuje ćerkica). Posetili smo i Kalemegdansku tvrđavu, a rado odemo i u Beograd na vodi, tamo je lepo za šetnju. Centar Beograda je prelep i čim mi obaveze dozvole, porodično ćemo da se prošetamo kroz ulicu Kralja Milana, pa sve do Knez Mihajlove.

foto: Zorana Jevtić

Otkrili ste nam da ste se dobro uklopili u novu sredinu. Ko je najveći šaljivdžija u Zvezdi, a ko najozbiljniji lik?

- Milun (smeh) u početku me je mnogo zezao, jer nisam znao ni reči srpskog. To je jedan zlatan momak, super lik. Milun (Nemanja Milunović op.a.) definitivno je najveći šaljivdžija u svlačionici. Ima li ozbiljnih? Namrštenih? Generalno nema, nema takvih. Grupa je pozitivna, vesela, uvek dobro raspoložena. Čak i oni momci koji manje igraju i oni umeju dobro da se zezaju.

Kada ste došli u Crvenu zvezdu, rekli ste da su vam pozitivne utiske o Srbiji izneli odbojkaš Aleksandar Atanasijević i fudbaler Slobodan Rajković. Dobro znate Mihajlovića i Stankovića. Kakvi su po vama Srbi?

- U Italiji, sve Srbe koje sam upoznao, pokazali su se kao dobri ljudi. Ovde kada sam došao, to se samo potvrdilo. Od ljudi u klubu, pa do onih koje srećem na ulici i u zgradi u kojoj živim, ne postoji neko ko nije hteo da mi pomogne. Atansijevića sam upoznao u Peruđi i on mi je rekao da neću pogrešiti ako dođem u Zvezdu. Moram da istaknem i Dušana Bastu, uvek mi je na raspolaganju, gotovo svakog dana, družimo se i porodično. Srbi su me oduševili!

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Koliko vam je bilo teško kada ste promašili penal protiv Omonije, jer je to bio vaš početak u Crvenoj zvezdi?

- Čitava ta stvar od samog dolaska desilo se veoma brzo. U tri dana. Od dolaska iz Italije do te utakmice. Raspadao sam se tih dana, izađem ujutro, po ceo dan budem na stadionu, uveče se vratim u hotel.. Jurio sam papire, prolazio lekarske preglede, bio na vezi sa agentom, porodicom... I onda utakmica. Promašeni penal je traumatična stvar, barem sam je ja tako doživeo. Ali, to je sastavni deo u karijeri svakog fudbalera. Nema onih koji ne promašuju.

Da li vam je žao što još niste osetili huk sa Zvezdine tribine i koliko znate o Delijama?

- Zvezdini navijači su dobro poznati u Italiji! Ja sam inače zaluđenik što se tiče navijačkih grupa. (smeh) Obožavam navijače i pratim sve što se radi u Evropi i svetu. Volim da gledam navijanje. Zvezdina tribina se smatra za jednu od najboljih na svetu. Mnogo mi je žao što nisam imao priliku da osetim Zvezdine navijače, njihovu strast, pesme i navijanje. Nisam siguran da li ću ove sezone uopšte biti u mogućnosti da se radujem sa njima, zbog cele ove zdravstvene situacije u svetu.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Koliko može Crvena zvezda u Ligi Evrope?

- Napravili smo veliki uspeh, jer smo prošli uspeh u veoma jakoj grupi. Nadao sam se Milanu! Želeo sam da igramo protiv njih. Držao sam palčeve da ih dobijemo. Veliki protivnik, veliko ime evropskog fudbala. Ja sam “interista” igrao sam kao klinac u Interu, i volim taj klub od detinjstva. I trener Stanković je “interista”. (smeh) Verujem u svoj klub Crvenu zvezdu, verujem u nas i verujem da možemo napraviti iznenađenje i proći u narednu fazu Lige Evrope. Ukoliko to napravimo, ispisaćemo nov stranice Zvezdine istorije.

Koliko bi vama značilo da sa Crvenom zvezdom osvojite titulu u Srbiji?

- Lično, to bih mnogo voleo. Značilo bi mi u karijeri (pokazuje rukom na srce), jer do sada nisam osvojio nijedan tako veliki trofej. Znam da moje kolege imaju naviku da uzimaju pehare, ali će to za mene biti nešto novo. Voleo bih i da osvojimo Kup Srbije, da zaokružimo uspešnu sezonu. Igramo na tri fronta, predstoje nam četiri meseca da uzmemo sve što smo zamislili.

foto: Zorana Jevtić

Da li biste voleli da ostanete u Crvenoj zvezdi posle isteka pozajmice?

- Mogao bih da budem počastvovan i zadovoljan, ako se to bude desilo! Ne znam kakve dogovore i detalje imaju Crvena zvezda i Bolonja, moja dva kluba. Znam samo da bi me učinilo mnogo srećnim čovekom, ukoliko bih bio otkupljen od strane Crvene zvezde – zaključio je Dijego Falčineli u novogodišnjem intervjuu za Kurir.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir