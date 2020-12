SLABIĆU I AMATERU, GDE TI JE PESMICA: Vuletić zbog valjanja u snegu isprozivao Ibrahimovića VIDEO

Ibra je izašao iz kuće samo u gaćama, prošetao je do mesta gde je sneg napadao i bacio se u njega, gotovo da je potonuo u belom pokrivaču.

- Sanremo, stižemo, jer Sanremo je Sanremo - napisao je as Milana, koji je nedavno počstvovan pozivom prestižnog festivala da bude specijalni gost svih pet dana.

Vuletić je to prokomentarisao rečima:

- Alooo, slabiću i amateru, a dje ti pesmica? - napisao je Vuletić na Tviteru i podsetio da je on prilikom svog perfomansa na snegu Kopaonika otpevao: "Briga me za zimu, briga me za sve, krzno mi je toplo, ja sam pravi medved".

Kurir sport

Kurir