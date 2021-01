KATAI DOBIO LASKAVO PRIZNANJE: Zvezdin as izabran za najboljeg fudbalera Superlige Srbije

Njemu je ovo treći put u karijeri da je dobio ovu nagradu.

"Drago mi je i što sam rekorder, jer to je dokaz da te cene, a to je veoma bitno u karijeri svakog igrača. Sve ove individualne nagrade koje sada dobijamo moji saigrači i ja, sve je to lepo, ali mislim da je najvažnije to što se Zvezda pokazala kao veoma dobra. Snažna ekipa mora da izbaci pojedinca. Mislim da smo imali sjajnu polusezonu, što smo pokazali rezultatima u Evropi i u domaćem prvenstvu", rekao je Katai.

Polusezonu obeležila su i dva lepa gola Kataija u Ligi Evrope.

"Drago mi je što je moj gol protiv Libereca posle solo prodora izabran za najlepši u polusezoni. Važan je bio i onaj iz slobodnog udaraca, doneo nam je pobedu protiv Genta, otvorio prolaz u narednu rundu. Bili smo dobri, zasluženo se plasirali u šesnaestinu finala i zato sam veoma srećan, jer mi se ove sezone sa Zvezdom sve poklopilo kako treba", dodao je on.

