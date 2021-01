NAPREDAK PREDSTAVIO NOVOG TRENERA! Milan Đuričić Đumi: Zacrtani plan biće ostvaren

Milan Đuričić Đumi, novi trener Napretka iz Kruševca počeo je da radi pre nekoliko dana, a danas je i zvanično promovisan na stadionu “Mladost”, pošto je potpisao ugovor.

-Napredak je izabrao mene, a ja sam učinio sve da se dogovorimo i preuzmem ekipu, bez obzira na vrlo težak trenutak. Opštepoznato je da ispada šest klubova, to automatski znači da je 12 kandidata u opticaju. Izazova se nikad nisam plašio i mislim da ćemo ostvariti zacrtani plan i sačuvati superligaški status, u suprotnom ne bih ni dolazio. Napredak je klub sa tradicijom, ima svoj personaliti i to je dodatna odgovornost, jer navijači ovakvih klubova su vrlo probirljivi i pored rezultata, traže i igru. Lično, trenere delim u dve kategorije, trenere koji ne vole loptu i one koji bez lopte ne mogu da žive. Ja spadam u ovu drugu, istakao je u uvodnom obraćanju novi šef Stručnog štaba Napretka Milan Đuričić Đumi.

foto: Živomir Milenković

Pripreme će biti najkraće do sada. Za četiri dana ekipa se seli u staru bazu, u Antaliju (Turska), gde je planirano odigravanje pet prijateljskih utakmica. Protivnici su: član poljske elitne divizije Stal Mjelec (17. januar), ruski prvoligaši Alania iz Vladikavkaza (21. januar) i Tom iz Tomska (23. januar), višestruki šampion Gruzije Dinamo iz Tbilisija (26. januar) i ruski premijerligaš Ahmat Grozni (28. januar).

-Izuzetno je teško pripremiti ekipu za 25 dana. U Srbiji je pripremni period prvi put ovako kratak, uobičajeno je trajao šest nedelja i zato treba pažljivo odraditi ove pripreme, jer samo jedna greška u trenažnom procesu može biti kobna, pa je na nama iz Stručnog štaba velika odgovornost, istakao je novi kormilar čarapanskog posrnulog broda.

U stručnom štabu je i dalje dosadašnji trener golmana Miodrag Miletić, a sa Đuričićem su stigli i: Srđan Stojčevski, prvi asistent, Vladimir Popović, kondicioni trener i Jovan Dabić, analitičar.

O prelaznom roku, koji je danas počeo, govorio je Bojan Miladinović, sportski direktor:

-Ugovor je istekao Milošu Mijiću, a zahvalili smo se na saradnji i Mladenu Zeljkoviću, Mateji Zuviću i Srđanu Matiću. Dino Šarac trenutno nije tu, pozitivan je na koronu, ali i sa njim planiramo da raskinemo ugovor. Nikola Leković je najavio da ima mogućnost inostranog angažmana, tako da će nas i on napustiti, izjavio je prvi operativac Kluba iz grada pod Bagdalom - Bojan Miladinović.

Aktuelnim prelaznim rokom bavio se i novi strateg čarapana:

-Potrebni su nam levi bek, ofanzivni vezni, jedan krilni i još dva vezna igrača. Spisak smo do sada skratili, a treninzima priključili kadeta Luku Labana i omladinca Nemanju Đekovića, koji će ići sa nama u Tursku i imati ravnopravan tretman i šansu da se nametnu. Nisam od trenera koji se plaše da daju šansu mladima, ali pojačanja su nam neophodna, jer ne može mladi igrač da se razvije, ako kvalitet iskusnih nije adekvatan. Ponavljam, naš zacrtani plan je da opstanemo u društvu najboljih u Super ligi Srbije biće ostvaren, zaključio je Milan Đuričić Đumi, novi šef Napretkove struke.

Ž. M. / Kurir sport

Kurir