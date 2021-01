OD KAD OVO NISMO ČULI: Mančester junajted je LIDER Premijer lige! Matić: Nije reč o sreći, hoćemo TITULU! Liverpul test ISTINE!

Ova rečenica bi pre nekoliko godina bila sasvim normalna,a sada je vest u pravom smislu te reči.

"Ova pobeda je pokazala da smo spremni da se borimo za titulu", rekao je srpski fudbaler Nemanja Matić.

foto: EPA

Fudbaler Mančestera je prezadovoljan kako se odvija situacija u prvenstvu

"Zadovoljan sam igrom i stavom. Sada nas čeka duel sa Liverpulom. To je najveći derbi u Engleskoj. Idemo da se nadigravamo i vidimo gde smo u odnosu na jedan od najboljih timova u ligi. Spremni smo. Posle 17 utakmica smo na čelu tabele, to pokazuje nešto. Nije reč o sreći, pokazali smo kvalitet. Ali ne smemo da se opustimo, moramo da budemo koncentrisani do kraja ", zaključio je iskusni vezista.

Junajted je u poslednje tri utakmice ostvario tri pobede, dok je Liverpul zabeležio dva remija i poraz.

