TRENER FULAMA ŽESTOKO ODGOVORIO MURINJU: Nikome ne dugujemo izvinjenje!

Fulam je sinoć na gostujućem terenu u londonskom derbiju odigrao nerešeno 1:1 protiv Totenhema. Ta utakmica je trebalo da bude odigrana 30. decembra, ali je odložena nekoliko sati pre početka zbog nekolicine zaraženih u Fulamu.

Murinja je tada iznerviralo što je utakmica odložena tako kasno, a nakon što je odložen i meč sa Aston Vilom, koji je trebalo da bude odigran sinoć, uprava Premijer lige odlučila je da se u tom terminu odigra meč sa Fulamom.

Uoči te utakmice Murinjo je rekao da bi Fulam trebalo da se izvini Premijer ligi ako izvede najjači tim. Trener Fulama napravio je samo jednu izmenu u odnosu na tim protiv Sautemptona na Boksing dej, kada je njegova ekipa odigrala poslednju utakmicu u Premijer ligi.

On je rekao da su igrači imali mnogo problema sa pripremom za utakmicu zbog korona virusa i obavezne izolacije.

"Nikome ne dugujem izvinjenje, ovaj klub nikome ne duguje izvinjenje. Možete pričati sa strane i ljudi mogu da vide šta žele i rade po scenariju, ali bilo je daleko od toga. Dva igrača su trenirala jedan dan, vratili su se posle korona virusa i igrali. Imao sam igrače koji su imali samo tri ili četiri dana treninga. Problem za mene nije bilo samo dva dana za pripreme", rekao je Parker, preneo je Skaj.

"Problem je bio pre 16 dana kada je utakmica bila planirana, ali smo od tada imali 10 pozitivnih, uključujući i članove ekipe, a onda su nam u ponedeljak ujutro rekli da moramo da igramo ovu utakmicu. To je moj problem. Ljudi su shvatili nepriliku u kojoj smo se našli, nismo je izmišljali. Bilo smo vrlo otvoreni i u pogledu bezbednosti drugih. Ovaj tim je došao sa ciljem i dvodnevnim napornim radom. Na kraju odlazimo sa povoljnim rezultatom", dodao je trener Fulama.

Totenhem je u slučaju pobede mogao da se popne na treće mesto na tabeli. Morinjo je priznao da nije iznenadjen što je Parker mogao da izabere najjači tim, rekavši da je već znao ko je mogao i nije mogao da igra, pošto je u fudbalskom svetu teško sakriti tajne.

"Zaista verujem, moram da verujem i znam rukovodstvo Fulama, to su iskreni ljudi i naravno da su imali problema. Naravno, postojali su razlozi što nismo igrali utakmicu kada je trebalo. I treba reći vrlo, vrlo, vrlo jasno. Razlog što nismo zadovoljni što smo igrali u sredu uveče je drugačiji, pitanja treba postaviti Skotu ne meni", rekao je on.

"Ali, u fudbalskom svetu je vrlo teško čuvati tajne. Neko kaže nešto nekome, koji kaže nekome, a taj neko kaže nekom drugom i to dodje do nekog drugog. Naravno da smo nekoliko dana znali da su spremni. Mitrović nije u situaciji sa kovidom, imao je lakšu povredu iz prošlog meča. Znali smo i o tome treba pitati Skota. Ali, da stvari pojasnimo, naravno da su imali problema i to je bio razlog što nismo igrali pre nekoliko nedelja", dodao je on.

Govoreći o utakmici, Morinjo je rekao da je njegova ekipa trebalo bolje da odigra i iskoristi šanse.

"U prvom poluvremenu smo imali priliku da završimo utakmicu, nešto je i odgovornost Areole. U drugom delu smo imali najbolju šansu, ali kada to ne uradite, ne možete da primite golove kakav smo primili", naveo je Murinjo.

