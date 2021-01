PRST U LICE I POGRDNE REČI: Fudbaler Uniona vređao, pa se izvinio rivalu

"Došao je kod mene u svlačionicu posle utakmice. Bilo je ružnih reči na terenu i veoma mu je žao zbog toga. Uverio me je u to i to pitanje je za mene rešeno", rekao je Amiri za zvanični sajt Bajer Leverkuzena.

Union je u petak sa 1:0 golom u završnici pobedio Bajer Leverkuzen.

Utakmica se završila tako što je Amiri ljutito približio igraču Uniona Florijanu Hubneru i uperio prst u njegovo lice posle poslednjeg sudijskog zvižduka.

Trener Uniona Urs Fišer pokušao je da smiri i uteši ljutog Amirija.

Fudbaler Bajer Leverkuzena Džonatan Tah rekao je za televiziju DAZN da je Amirija, reprezentativca Nemačke, zlostavljao protivnik na rasnoj osnovi koja se odnosi na njegovo avganistansko poreklo.

"Takve stvari ne pripadaju fudbalskom terenu, bez obzira na to koliko ima emocija tokom utakmice. Ovo je bio gorak deo večeri. Nadam se da će postojati posledice", izjavio je Tah.

Trener Uniona je naveo da nije video incident, ali je kazao da je čuo posle utakmice da je bilo reči kojima nije mesto na terenu.

Niti Amiri niti Tah nisu rekli o kom igraču Uniona je reč.

Kurir sport / Beta

