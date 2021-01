REKAO SAM KOLEGAMA JUNAJTED OSVAJA TITULU! Legenda "crvenih đavola" oduševljen pobedničkim mentalitetom Mančestera!

Vejn Runi nekadašnji legendarni igrač Mančester junajteda i aktuelni menadžer Derbija, engleskog drugoligaša, smatra da njegov bivši klub može do titule ove godine.

Na polovini prvenstva u Premijer igi " crveni đavoli" su iznenađujući lideri na tabeli i Runi smatra da tu mogu i da ostanu

"Ovo je prvi put posle nekoliko godina gde je Mančester junajted u poziciji da osvoji Premijer ligu i verujem da to mogu. Pre šest nedelja rekao sam kolegama trenerima ovde u kancelariji kako imam osećaj da Junajted osvaja ligu i to i sada osećam! Kada ih gledam, osećam to staro uzbuđenje", rekao je Runi.

foto: EPA-EFE/Nick Potts

On smatra da je najzaslužniji za to trener Ole Gunar Solskjer još jedna igračka legenda " crvenih đavola" koji je usadio ekipi pobednički mentalitet.

"Bruno Fernandeš i Edinson kavani sa mentalitetom koji imaju, pomogli su mnogo, a Pol Pogba takođe ima veliku ulogu. Igrači sa pobedničkim mentalitetom će skinuti taj pritisak sa Pola kako bi on pokazao svoj kvalitet na terenu. Imaju talentovane igrače i imaju dobar plan igre. Mislim da su zaslužili nedavno da pobede Liverpul. Sa malo više pažnje kod finalnog pasa, Markus Rašford bi imao jedan na jedan sa golmanom makar dva ili tri puta", objasnio je Runi.

Junajted na polovini sezone ima 40 bodova, dva više od gradskog rivala Mančester sitija koji ima meč zaostatka i može da ih prestigne.

Kurir sport

Kurir