NOVE MUKE ZA GVARDIOLU: Posle Aguera i De Brujne van terena

Fudbaler Mančester sitija Kevin de Brujne odsustvovaće sa terena četiri do šest nedelja zbog povrede tetive, rekao je danas njegov trener Pep Gvardiola.

De Brujne se povredio u sredu tokom utakmice protiv Aston Vile (2:0) u Premijer ligi.

Belgijski fudbaler mogao bi da propusti do 10 utakmica, uključujući i prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Borusije iz Menhengladbaha 24. februara.

"Posle pregleda skenerom lekar je rekao da će Kevin odsustvovati četiri do šest nedelja. To je veliki udarac za nas, ali moramo dalje. Ne kažem ništa što drugi ne znaju, ovo je nesreća za njega i za nas i moramo da pronadjemo rešenje pošto se svi muče u situaciji u kojoj živimo i moramo da se prilagodimo", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Siti je neporažen u 16 utakmica u svim takmičenjima i drugi je u Premijer ligi, sa dva boda manje ali i utakmicom manje od prvoplasiranog Mančester junajteda.

Gvardiola je naveo da njegovi igrači igraju mnogo utakmica i da se zbog toga povredjuju.

"Zahtevati da budu spremni 11 meseci, igrajući na svaka tri dana, to je nemoguće. Uz ovoliko takmičenja, telo vam kaže: 'Dosta je'. Igrači ne žele da se povredjuju, ali to nije tajna. Kada tražimo pet izmena na utakmicama, imamo razlog. Zašto to možemo da uradimo u FA kupu ali ne i u drugim takmičenjima?", dodao je on.

"Ne kažem to samo zbog Kevina, već je previše utakmica i takmičenja i na kraju igrači pate", rekao je Gvardiola.

De Brujne je ove sezone odigrao 23 utakmica za Siti, postigao je tri gola i imao je 15 asistencija.

