GLEDA SVOJA POSLA! Frenk Lampard se ne obazire na spekulacije o budućnosti u Čelsiju!

Trener fudbalera Čelsija Frenk Lampard rekao je danas da ne sluša spekulacije o njegovoj budućnosti u klubu, ali da je svestan pritiska koji nosi taj posao.

Čelsi je pobedio u tri u poslednjih 10 utakmica u svim takmičenjima, a posle poraza od Lestera (0:2) u utorak, londonski klub je osmi na tabeli Premijer lige. Mediji su zbog toga spekulisali da bi Lampard mogao da dobije otkaz i da bi mogao da ga zameni trener Lajpciga Julijan Nagelsman.

Kako je preneo Skaj, za posao u Čelsiju zainteresovani su i Masimilijano Alegri i Tomas Tuhel, a upitan o spekulacijama o njegovom odlasku, Lampard je rekao: "Ne slušam ih".

"Svuda ima nešto, ako želite da listate društvene mreže. Ja to ne radim. Nisam glup, znam kakav je pritisak kada trenirate vrhunski fudbalski klub, ali ja samo radim svoj posao. To mi ništa ne znači", naveo je nekadašnji fudbaler Čelsija.

On je za vreme izuzetno uspešne igračke karijere u Čelsiju promenio osam trenera, a rekao je da o tome trenutno ne razmišlja.

"Apsolutno ne, pošto je moja karijera ovde bila fantastična i uklesana je u kamenu. Kada kažem fantastična, ne veličam sebe već govorim o uspehu i ponosan sam što sam u tome učestvovao", naveo je 42-godišnji Lampard.

"Naravno da si srećan kada pobedjuješ. Ja sam bio srećniji u oktobru i novembru nego što sam sada. Jednostavno moram da nastavim sa poslom", dodao je on.

Lampard je naveo da mu je drago zbog podrške koju dobija od navijača.

"Kada sam preuzeo posao trenera znao sam da to može da se promeni, neke stvari ne možete da kontrolišete. Dajem sve od sebe i to ću nastaviti da radim dok sam trener kluba. To ne menja moja osećanja, gde god da radim, dajem sve od sebe", rekao je Lampard.

On je predvodio ekipu do osmine finala Lige šampiona ove sezone, ali je od pobede nad Lidsom 5. decembra, Čelsi je u osam utakmica pobedio samo Vest Hem i Fulam Čelsi će u nedelju igrati protiv Lutona u četvrtom kolu FA kupa.

Beta

Kurir