STANOJEVIĆ KIPTI OD BESA: Obavestite nas da Zvezda Srbija igra finale Lige Evrope, pa sa FSS menja pravila kada poželi VIDEO

"Stvarno sam razočaran, ovo što sam čuo najavu ludi iz Saveza, dakle, onih koji su na funkcijama, a ne neke paušalne priče, da je vrlo blizu odluka da igrači iz Evropske unije neće biti stranci. To je sramno! To je sramno, ako se desi u ovom prelaznom roku. Ne mogu da verujem da mediji ne reaguju i ne razumem da smo svi u službi jednog kluba. Razumem da je Zvezda Srbija i da su mnogo bitni u celoj ovoj priči, ali mi nije normalno da se, kada doveli poslednjeg igrača iz Italije, javljaju ljudi iz FSS i najavljuju promene pravila usred sezone. Kažu - vrlo brzo. Ako je za četiri meseca - u redu. Ako je sada, to nije normalno", ljutito kaže Aleksandar Stanojević.

Pita se Stanojević i zašto Zvezda nije dala igrače za turneju Srbije u Americi, a svi ostali su se žrtvovali.

- Nisam hteo da potežem priču, ali vidim da mediji to ignorišu, pa ću reći. Ide reprezentacija za Ameriku, svi klubovi daju dva ili tri igrača, Zvezda ne daje igrače. I nisam video da se FSS oglasio u vezi sa tim. Pričaju koliko im je važna reprezentacija i niko se ne oglasi. Nisam hteo ni ja, dok se ovo sada nije desilo, nisam želeo da unosim negativnu energiju, jer nam to ne treba. Mi damo igrače, a trebaju nam na pripremama, a oni ne daju jer igraju meč Lige Evrope za 20 dana. Znači mogu da odrade cele pripreme i mediji prećute da niko iz FSS reč nije rekao što Zvezda nije dala svoje igrače. To je sramno. Ne igramo mi ovde samo zbog Zvezde, radimo i mi nešto i imamo obeveztu prema našim navijačima i borimo se za nešto. Igrali smo i mi neku Ligu šampiona nekada i nismo tražili 10 stranaca, ušli smo sa dvojicom. Ušli su i onio sa trojicom. Ne igraju bre oni finale Lige Evrope, digla se cela Srbija na noge da li će biti ovo ili ono. Pa, Partizan je pre dve godine igrao proleće, ali se nisu menjala pravila niti je iko pričao o tome. Loše se osećamo i mi i igračei, jer je nekorektno.

Pitanja nije trebalo ni postavljati.

- Ne ulazim u rad FSS, poštujem njihov rad, ali ovo je bruka. Ako se ovo desi sada, a kažu da će brzo, onda nije normalno. Što nisu izašli pre 15 dana i rekli to?! Ili smo priključeni Evropskoj uniji kada je ovaj njihov potpisao?! Mediji, razumem da je Zvezda Srbija i ne tražim da nas podržavate, ali dajte nešto objektivno recite. Nisam nikoga čuo da je postavio pitanje zašto Zvezda nije poslala igrače u reprezentaciju. Da li se oglasio selektor, neko tamo zašto Zvezda nije slala, a mesec je dana do evropske utakmice. Nama je čast da igrači idu u nacionalni tim, nije sporno, ali nemojte da imamo dvostruke aršine. Ne igra se fudbal zbog Zvezde, imamo i druge klubove.

foto: FK Partizan

Jeste li razmišljali da povučete igrače kada ste videli da rival nije poslao svoje u nacionalni tim?

- Nisam, verujte. Hteo sam samo da pričamn za Uroševića, jer se Obradović povredio. Samo se razmišljalo o tome, ništa više. Čast nam je da igraju u selekciji Srbije, možemo da pravimo dogovore, da se čujemo Marković nije mogao zbog noge, Zdjelar nije rešio status, ali ovo je sramno. Pa, nismo mi ovde u službi Zvezde. Svaka njima čast na rezultatima, zasluženo su prvi, to iskreno kažem, ali nemojte ove stvari da se rade, nismo mi ovde došli da radimo zbog njih i mi ovde nešto radimo. Ko vodi ovde FSS?! Zvaničnik kaže nbeposredno posle potpisa da se menjaju pravila, a najavljeno iz kluzba pre 10 dana. Nije tako, recite pa da i mi organizujemo prelazni rok. Hajde da sačekamo taj presedan, da vidimo da li će da menjaju pravilo u toku sezone. Ako je u junu, onda nije nikakav problem, poštujemo. Samo neka se kažu, da se i mi organizujemo! Imamo i mi navijače, koji vole klub na poseban način. Znate da nikada nisam umanjio njihove uspehe, ali ova najava je sramna! To je moj lični stav, ne stav Partizana, jer je ovo priča o struci, mom poslu,m prelaznom roku. Bavim se mojim delom posla, a institucije neka odlučuju, ali ovo je direktno moj posao. Nismo isti, nismo izjednačeni!

Trener traži od FSS da se izjesni u vezi sa svim što je naveo i da objasne u čijem intersu krovna organizacija radi.

- Zna se ko vodi Savez i ko donosi odluke, neću da se mešam. Pričam o trenutnim okolnostima, nismo ravnopravni. Važna im je utakmica u Americi usred priprema, a ne ide vam niko iz prvoplasiranog tima i niko se ne oglašava. A, važno vam je! Ne igra se evro meč za tri dana posle puta, nego za mesec dana. Nama sada neće igrati ti igrači i nećemo tražiti da se odlože tri kola. Sve izgleda mnogo bahato da je to strašno. Radimo i mi, imamo navijače, prate nas i ti ne možeš ništa. Neka se izjasne zašto igrači Zvezde nisu išli u Ameriku. Ne ulazim kako se sastavlja nacionalni tim, Svi im želimo uspeh sanovim selektorom, dajemo punu podršku i želimo sve najbolje. Ali zašto ne idu oni, a mi Vojvodina, Metalac, Čuka i ostali šaljemo. Valjda postoje neke instituce, pravila, a ne da se neke odluke donose tako... Stavljate nas sve u drugu poziciju. To je kao kada bi sada neko rekao: e, ovo sve ne važi, krećemo prvenstvo od nule! Vi ste prvi, vi drugi, ali sad krećemo. Pa, to nema smisla, ni logike.

Partizan bi pravilom dobio benefit, jer Žan Kristof Bajbek ima EU pasoš, pa bi svi stranci mogli na teren, ali Stanojević kaže da to nije poenta.

- To nije važnop uopšte. Nemam problem, kod mene mogu da igraju dvojica ili petorica stranaca. Ne treba zbog nas to da se radi, ni zbog koga. Kada je vreme, donesi odluku, neka se klubovi dogovore, U srpskom fudbalu ćete teško naći deset stranaca da su bolji od ostalih, ali nije tema. Tema je ravnopravnost i doslednost, a ne da se sve radi bahato, Imajmo mere malo, a ne ovako., Gledali smo i mi igrače, da smo znali, možda bismo drugačije nešto radili, ne znam...

Da li ste tokom jeseni osetili neravnopravan položaj između dva najveća kluba?

- Iskreno da vam kažem, Zvezda je igrala dobro kada je stekla prednost i zasluženo je prva, Mi sada imamo dobar status, dobro suđenje, sve je bilo korektno i nisam stekao takav utisak, Govorim o periodu otkako sam tu, ne mogu da pričam mesec dana pre mog dolaska. Ovo za reprezentacijom nije korektno, ali sam ćutao, niti bih pomenuo. Ali kada se ovo sada desilo, ne osećam se prijatno, Ne znam kakav bi odnos bio da smo bluzi sa bodovima. Grešio se i u našu i u njihovu korist, ali ne iz zle namere, nego eto tako. Znam dobvro fudbal, rekao bih da je suprotno. Slušao sam priče iz kluba, no, na svojoj koži nisam osetio - zaključuje Stanojević.

Kurir